Eliminan a candidata de la lista de diputados y denuncian una “maniobra fraudulenta”

Sorpresa y bronca. Esas son las sensaciones que quedaron en el Movimiento Popular la Dignidad y el Frente Patria Grande luego de que la Junta Electoral habilitara las listas que competirán en las Paso el próximo 11 de agosto. Es que en la lista definitiva de aspirantes a diputados provinciales del Frente de Todos por la quinta sección electoral no figura la dirigente social Daniela Castro, pese a que el 22 de junio se había acordado que iba a ocupar el octavo lugar.

Ante la novedad, el líder de la CTEP, Juan Grabois, hizo saber su enojo en un extenso descargo que difundió a través de sus redes sociales. “El 22 de junio firmó para integrar la nómina de diputados bonaerenses de su sección electoral. Sin embargo, hoy nos enteramos que no figura en las listas definitivas. En el medio pasó algo que todavía nos cuesta entender y Daniela quedó afuera”, dijo el dirigente social.

Grabois dijo sentir “bronca y vergüenza” por no haber podido evitar que esto sucediera, y reconoció que “tal vez la inexperiencia nos jugó una mala pasada”. También consideró que Castro “no merecía esto” y sostuvo que, ante este tipo de maniobras, es “necesario no callar, hay que decir otra cosa”.

Daniela Castro, en tanto, coincidió en que es al menos “extraño” lo que sucedió con la supresión de su nombre de la lista de candidatos a legisladores provinciales. “Es una maniobra terrible”, definió en diálogo con 0223 Radio y confirmó que en las próximas horas estará en Capital Federal para exigir una explicación.

Tras sostener que fue víctima de una “maniobra fraudulenta”, la exfuncionaria provincial dijo tener “algunas sospechas” de quien pudo haber sido el responsable, pero prefirió no dar nombres porque, a su entender, “sería poco serio”.

Sin embargo, adelantó que cree que pudo haberse tratado de un hombre porque, “para los machirulos siempre es más fácil bajar a bajarnos a las mujeres”.

“Estoy en camino a Capital porque alguien tiene que dar un respuesta de lo que pasó. Las mujeres queremos representatividad y que se nos reconozca por nuestras militancias y conocimientos”, enfatizó,

Por último, y tras aclarar que no tiene “nada personal” contra las otras mujeres que quedaron en la lista definitiva, sostuvo que es importante reclamar respuesta no sólo porque “esta situación no debe volver a ocurrir”, sino porque “no debe haber nadie puesto a dedo”.