Héctor Rodríguez: "El gobierno venezolano tiene intención de llegar a un consenso nacional"

Venezuela comenzó una nueva ronda de diálogo en Barbados entre integrantes del gobierno y oposición para encontrar una salida a la profunda crisis que atraviesa el país. De esta manera, con la mediación de Noruega, se debatieron seis puntos: convocatoria a elecciones presidenciales con un nuevo Consejo Nacional Electoral en el transcurso de un año, el regreso del chavismo a la Asamblea Nacional. el cese de la Asamblea Nacional Constituyente, la participación de Nicolás Maduro en las elecciones y el levantamiento de las sanciones económicas a funcionarios del gobierno bolivariano.

Uno de los integrantes de la delegación oficialista es el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, quien dialogó con Resumen del Sur y dijo que "el planteamiento nuestro es que cualquier conflicto y dificultad que tengamos los venezolanos debemos resolverlo en el marco de la Constitución, de la democracia y entre venezolanos". "Condenamos cualquier convocatoria política que llame a alguna intervención militar o algún tipo de conflicto desde el punto de vista violento entre los venezolanos y mucho menos al bloqueo", agregó.

Delegación designada por el Presidente (E) @jguaido retorna a Barbados para continuar, de manera expedita, con el mecanismo de negociación de Oslo para lograr el cambio que le ponga fin al sufrimiento de los venezolanos. — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) July 15, 2019

A su vez, Rodríguez sostuvo que "las contradicciones geopolíticas y políticas son muy fuertes pero tenemos todo el interés desde el gobierno bolivariano de llegar a un gran consenso nacional de gobernabilidad para los próximos años que respete la Constitución, que respete la soberanía y que, por supuesto, ponga como prioridad al pueblo venezolano". "Lo que percibimos las calles, lo que vemos en los estudios de opinión, en su gran mayoría, más del 80 por ciento de la población condena la violencia como forma de administrar los conflictos y apuesta a que sea el diálogo, a que sea la negociación, a que sea la democracia,de manera soberana y no desde el exterior como se administra el conflicto venezolano", añadió.

Sin embargo, continuó Rodríguez, consideró que "no hay que negar que la oposición venezolana y los Estados Unidos han logrado, sobre todo este semestre a nivel internacional, dar la percepción de que en Venezuela hay un caos, que hay una gran ingobernabilidad y que solamente es cuestión del reconocimiento de algunos países de derecha subordinados a Estados Unidos de reconocer una realidad distinta a la que hay en Venezuela y que eso iba a lograr cambios de gobierno. "Seis meses después creo que el mundo empieza a ver que esa no es la realidad, que el chavismo existe y que más allá del chavismo existe un pueblo que cree en la democracia, que cree en su Constitución y que no va a permitir que desde afuera se le imponga un gobierno ajeno a los que son electos por el pueblo venezolano", enfatizó.

Comparto entrevista con el medio argentino @ResumenDelSur, donde conversamos sobre la mesa permanente de diálogo con los sectores de la oposición para consolidar la paz en nuestra Patria. https://t.co/7WBkoE4jnk — Héctor Rodríguez C. (@HectoRodriguez) July 14, 2019

Sobre los puntos de discusión, el gobernador de Miranda planteó que "estamos dispuestos a discutir los 6 puntos de la agenda. Entendemos que cualquier acuerdo que cerremos pasa por un cronograma electoral. Siempre ha sido así. Nosotros en los últimos 20 años hemos tenido 25 elecciones de distinto tipo y además todas con un alto nivel de participación. La última elección la tuvimos el año pasado, el 20 de mayo, una elección presidencial donde participó una gran parte de la población". "La gran preocupación que tenemos es si la oposición está dispuesta a renunciar a las vías violentas, a los llamados a interrupción y a los bloqueos, que tanto daño hacen y que además son ilegales porque son medidas extraterritoriales que prohíben al pueblo venezolano hacer a transacciones libremente como corresponde a cualquier país soberano y que afecta a la vida cotidiana, a la salud, la industria de nuestro pueblo y creemos que eso no debe estar dentro del juego político", puntualizó.

En esa línea, el dirigente venezolano manifestó que los rumores sobre una posible candidatura suya en reemplazo de Nicolás Maduro "es parte de la agenda de comunicación de la oposición para desviar los temas y tratar de dividir el chavismo". "Jamás vamos a volver a caer en ese error, nos vamos a mantener unidos en torno al liderazgo de Nicolás Maduro y, sobre todo, en torno al proyecto bolivariano, unidad latinoamericana, mundo multipolar, condiciones de igualdad y de justicia social protegiendo sobre todo a los más necesitados".

Hemos arribado a la generosa Barbados para continuar con el diálogo de paz.Junto al Papa Francisco, esperamos que todos empeñemos nuestro esfuerzo para la construcción de un mecanismo pacifico de solución de controversias y se desactiven las agresiones contra nuestro pueblo digno pic.twitter.com/CJREMaQV38 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 15, 2019

Por último, Héctor Rodríguez opinó sobre el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, al que consideró que "no es objetivo y carece de fuerte de sustento". "Gran parte de nuestros problemas comenzaron en 2014 con las sanciones ilegales e inmorales de Estados Unidos", fustigó.

Además de Hector Rodríguez, la comitiva del chavismo estuvo integrada por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el Canciller, Jorge Arreaza. Por la oposición están el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González; el abogado constitucionalista Gerardo Blyde; el ingeniero Fernando Martínez Mottola, y el exrector del CNE Vicente Díaz.