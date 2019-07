Denuncian que Arroyo desplazó al funcionario por responder al planteo de los docentes municipales

Ediles del propio oficialismo y la oposición denunciaron que el alejamiento de German Stirnemann de la Dirección de Haberes que decretó en las últimas horas el Intendente Carlos Arroyo se vio motivado por un informe que dio el funcionario en el conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante que todavía se dirime en el ámbito judicial.

Santiago Bonifatti, concejal de Sumar, sostuvo que la medida resuelta por el jefe comunal resulta "intempestiva" y "fuera de lugar". "Estoy muy preocupado por el hecho de que esto sea una manera de amedrentar a otros que quieran tener una opinión distinta de la del Ejecutivo", señaló a 0223.

Si bien el decreto no profundizó en fundamentos que expliquen el traslado de Stirnemann de la Dirección de Liquidación y Control de Haberes a la Jefatura de División del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), la información que trasciende desde el legislativo vincula la decisión con el extenso conflicto que hay con los docentes municipales por la restitución de la histórica bonificación que le quitó el Ejecutivo.

Sucede que el funcionario había hecho un informe técnico sobre la temática que fue solicitado por el contador municipal, a partir de un requerimiento que hizo la Suprema Corte de Justicia bonaerense respectó de la aplicación del código 59 en el conflicto de poderes que se dirime entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

"Arroyo se enteró de ese informe, evidentemente no le gustó ese informe y decidió este traslado que no tiene ningún motivo", apuntaron desde la oposición, en medio del malestar que también manifiestan empleados de la planta de Hacienda, que todavía no recibieron una respuesta formal por parte de Arroyo.

Mario Rodríguez, de la Unión Cívica Radical, también sostuvo a este medio que el desplazamiento de Stirnemann responde "claramente a una sanción" de parte del Intendente. "No pueden manejarse así estas cosas", apuntó.