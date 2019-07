El Rey León: llega el estreno más esperado

Este jueves estrena la nueva versión live action de “El Rey León”, un clásico animado de Disney de 1994. Con un presupuesto de 250 millones de dólares Disney vuelve a contar la historia de Simba, un joven león que desea vengar la muerte de su padre y convertirse en el rey que siempre estuvo destinado a ser.

En su camino Simba conoce los valores de la amistad, el amor y la valentía.La nueva versión del “El Rey León” está dirigida y producida por Jon Favreau, el director de “El Libro de la Selva” y las dos primeras películas de la trilogía “Iron Man”. Además cuenta con un reconocido elenco de voces conformado por Donald Glover como Simba, Beyoncé como Nala, James Earl Jones como Mufasa, Chiwetel Ejiofor como Scar, Seth Rogen como Pumba, Billy Eichner como Timón, entre otros. El film tiene una duración de 117 minutos, superando a su antecesora.

Esta remake de acción real fue realizada casi completamente por medio de computadoras, pero apuntando hacia el mayor realismo posible. De hecho Favreau afirmó sus intenciones de crear "la ilusión de ser un documental naturalista".

La banda sonora del filme destaca por las nuevas versiones de canciones clásicas de su versión original, tales como “Can You Feel The Love Tonight”, "Hakuna Matata" y “Circle of Life”. Hans Zimmer fue el compositor asignado para la mayor parte del soundtrack. Asimismo presenta canciones nuevas como “Spirit”, interpretada por Beyoncé. El británico Elton John y el compositor Tim Rice también participaron de la música para este gran regreso.

Esta remake forma parte de una serie de proyectos de la cadena del ratón que consiste en adaptaciones de clásicos animados en formatos más realistas, utilizando actores de carne y hueso y sofisticados efectos visuales. Esta tendencia estuvo marcada por los estrenos de “El Libro de la Selva”, “La Bella y la Bestia”, “Dumbo” y “Aladdin”. En la actualidad Disney está trabajando en versiones de “La Sirenita” y “Mulán” con este formato.

“El Rey León” es el único estreno de la semana en Mar del Plata, realzando la presencia de Disney en las pantallas junto a “Toy Story 4” y “Spider-Man: Lejos de Casa”. El film invita a espectadores de todas las edades a disfrutar de una historia inolvidable con una fuerte presencia desde el aspecto visual., y parece ser el próximo éxito de taquilla.