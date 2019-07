Carrió junto a Montenegro: “Lo de Arroyo fue un gran error de Cambiemos”

En la misma jornada en que Cristina Fernández presentó en Mar del Plata su libro “Sinceramente”, Elisa Carrió hizo lo propio a poca distancia con su obra literaria titulada “Vida”.

En compañía del precandidato a intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, la diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires mostró su claro apoyo para el referente del PRO por sobre la opción radical de Vilma Baragiola, al referirse a las propuestas de la alianza Juntos por el Cambio.

“Me alegra profundamente que tengamos un candidato en Mar del Plata y que pueda cambiarse la intendencia” expresó Carrió, antes de criticar directamente al intendente Arroyo. “Fue un gran error de Cambiemos la elección de un hombre honesto, pero imposible de tratar” tiró y, enseguida, agregó: “No sé si metí la pata pero siempre digo la verdad”.

Consultada por su relación con las actuales encuestas, la legisladora de la Coalición Cívica entendió: “Fuí cinco veces candidata a la presidencia, con 6 millones de votos y también con solo 500 mil. No me manejo con las encuestas. Estoy acompañando a María Eugenia. Ya acompañé a todos los de Cambiemos en las elecciones más difíciles”, resaltó.

Su relación con Mar del Plata

“Ahora estoy ayudando a nuestro candidato a intendente en Mar del Plata pero yo vine a la ciudad a presentar un libro. Todos saben que Mar del Plata es una de las ciudades que más me ha votado. Es una ciudad que me ha amado y que yo amo. Es una ciudad en la que me han visto durante los 25 años de mi carrera política” expresó Carrió.

A continuación, aseguró: “Como me estoy retirando de la política, en realidad este libro también viene como agradecimiento enorme y profundo a toda la ciudad de Mar del Plata”, insistió.

Posteriormente, sin querer entrar en clave de campaña, entendió: “No se trata de una disputa electoral, se trata de algo mucho más profundo. Yo no soy candidata a nada y no seré nunca más candidata. Estoy fuera de la política pero sin renunciar a decir toda la verdad”, exclamó.

La derrota del kirchnerismo y el posible retorno al poder del PJ

Al hacer referencia a la elección del 2015, Carrió analizó: “Hemos conseguido un milagro histórico, primero ganarle en elecciones pacíficas y no violentas a un sistema autoritario. Eso es lo que nos diferencia de Venezuela, que no lo logró. Y la segunda es volver al ciclo republicano que había sido cortado con la última presidencia de Marcelo T. de Alvear”, referenció.

“Acá vengo a ver ese milagro, que fue parte de mi visión. Yo no tengo más agenda. Hay que darle paso a los más jóvenes, o algunos más cerca mío, pero ya estoy en la tercera edad, feliz, ahora voy a trabajar con las Pymes exportadoras” anticipó sobre su futura labor.

Respecto a una posible vuelta del kirchnerismo al poder, la diputada no dudó en asegurar que “si ganan ellos, quedaré presa”.

Finalmente, sobre su relación con Montenegro, recordó que lo conoce hace más de dos décadas y avisó: “También lo voy a controlar”.