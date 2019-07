La esencia de los shows de Pink Floyd llega a Mar del Plata a través de “Prisma”

Los apasionados por Pink Floyd en Mar del Plata y alrededores tendrán una oportunidad única para disfrutar del show de Prisma, la banda que ha sido catalogada por muchos como la mejor agrupación sudamericana en recrear la magia del legendario conjunto británico. La cita se anuncia para el próximo 12 de julio, en el teatro Roxy del centro de arte RadioCity+Roxy+Melany.

Con nueve músicos en vivo interpretando en vivo y a lo largo de dos horas los grandes clásicos de la banda británica, Prisma promete un repaso por temas de discos como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, Animals, The Division Bell, entre mucho otros.

A cada momento, la banda estará acompañada de una sorprendente puesta en escena con luces, videos y efectos que transportarán al espectador toda la mítica de los increíbles conciertos que Pink Floyd hizo a través de su extensa trayectoria.

Prisma pasó por los escenarios de los teatros más importantes de la Argentina, destacándose en actuaciones en Capital Federal y varias localidades de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, La Pampa, Córdoba y Neuquén, entre otras.

El grupo, además, fue reconocido por la cadena internacional de cines Showcase para la difusión de la última película de Roger Waters: "The Wall" (septiembre, 2015).

Tras finalizar su quinta gira nacional, el tour 2019 de Prisma comenzó a principios de año con shows en las más importantes ciudades de la costa atlántica, extendiéndose luego por todo el país.

Redes sociales

Facebook: https://www. facebook.com/ prismaexperienciapinkfloyd/

Twitter: https://twitter.com/ PrismaPinkFloyd?lang=es

Instagram: https://www. facebook.com/ prismaexperienciapinkfloyd/