Un mod recrea Quake Champions en el clásico DOOM

Quake Champions es uno de los FPS pertenecientes a la franquicia del Quake desarrollado por ID Software y distruibuido por Besthesda, que expone una jugabilidad rápida y entretenida pero con una mecánica que destacaba a Overwatch tras su lanzamiento: Personajes con habilidades exclusivas. Sin embargo, tras no contarse con un estilo más apegado a la vieja escuela, un grupo de fanáticos decidió recrear el título modificando el motor gráfico del primer DOOM.

QC: DE (Quake Champions: Doom Edition) es una modificación del clásico DOOM en la que incorpora armas, habilidades y algunos personajes del título inspirado. Su nueva versión, lanzada el viernes pasado, completa una selección de 30 campeones tanto del mundo de los videojuegos como del original Quake Champions, como por ejemplo, Gordon Freeman del Half-Life, Menelkir del primer HeXen y hasta el mismísimo Duke Nukem.

Además se cuenta con gran cantidad de mapas a los cuales acceder, distintos modos para jugarse, tanto en la experiencia multijugador como la de un solo jugador, entre ellos Deathmatch, Capture The Flag e incluso Free For All, y cambios estéticos inspirados en el Quake Champions y parte del DOOM y los anteriores Quake, como por ejemplo cambiar los monstruos del primer DOOM a los de su versión del 2016 o los del Quake 2.

QC: DE se encuentra disponible para PC vía puertos de orígenes (source ports) asociados a los títulos de DOOM y para celulares a través de aplicaciones como Delta Touch o Freedoom. Además, se contará con nuevas actualizaciones para más adelante que incluirán nuevas funciones, entre ellas, la posibilidad de agregar campeones personalizados y crearlos a nuestra manera.