Ebro Gaming competirá en la Wild Rift Horizon Cup

Ebro Gaming, la organización profesional de esports liderada por Juan Sebastián " La Bruja" Verón e impulsada por la firma marplatense Neutrón, inicia su participación en el primer Mundial de League of Legends Wild Rift, que se llevará a cabo del 13 al 21 de noviembre en el Suntec Convention & Exhibition Centre de Singapur.

El equipo argentino se convirtió en septiembre pasado en el primer Campeón de Latinoamérica de Lolcito Salvaje Abierto, el torneo más importante de Wild Rift a nivel regional, disputado en México, por lo que se aseguró un lugar de privilegio en la Wild Rift Horizon Cup, a la que clasificaron los mejores equipos del mundo.

"Para todos los que integramos Ebro Gaming es un orgullo representar a Latinoamérica en esta primera competencia internacional de la categoría. Los chicos han hecho un gran torneo en México, superando a los mejores equipos de la región, y llegó el momento de demostrar frente a los ojos del mundo", dijo Juan Ignacio Magariños, Manager de Wild Rift para el equipo. "No nos conformamos con solo participar, vinimos a Singapur a competir y a dar lo mejor de nosotros; vamos por la gloria", aseguró.

En este sentido, el Manager General de Ebro, Javier de los Santos destacó que participar en la Horizon Cup fue un "logro histórico". "Los chicos vienen trabajando con muchas ganas, se prepararon para dejar a la región en lo más alto del mundo y están en Singapur para demostrar todo el esfuerzo realizado", explicó.

Los 10 equipos que llegaron a esta instancia a través de las clasificatorias regionales se dividirán en dos grupos de cinco equipos. En la fase de grupos, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, jugarán partidas al mejor de tres en formato todos contra todos simple. Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria.

Los grupos

Grupo A:

Brasil: [TSM] TSM

China: [DKG] Da Kun Gaming

Norteamérica: [TG] Tribe Gaming

Sureste de Asia: [SE] SBTC Esports

Corea del Sur: [RY] Rolster Y

Grupo B:

China: [TT] Thunder Talk Gaming

EMEA: [TQ] Team Queso

Japón: [SG] Sengoku Gaming

Latinoamérica: [EBG] eBRO Gaming

Sureste de Asia: [TS] Team Secret

La fase eliminatoria se realizará el 19 de noviembre (cuartos de final), 20 de noviembre (semifinales) y 21 de noviembre (final).

Los equipos que terminen en primer lugar de los grupos A y B obtendrán el pase directo a las semifinales, mientras que los que ocupen el segundo y tercer puesto se enfrentarán en una partida al mejor de 5 contra un equipo del otro grupo. Los ganadores de los cuartos de final avanzarán a las semifinales, donde competirán en partidas al mejor de 5 contra uno de los ganadores de los grupos A y B.

Finalmente, los ganadores de las semifinales pasarán a la final en una ronda al mejor de 7 para luchar por el primer título internacional de Wild Rift.

Calendario de Transmisiones

Fase de Grupos: Del 13 al 17 de noviembre

Cuartos de Final: 19 de Noviembre

Semifinales: 20 de noviembre

7 am (Argentina y Chile) / 5 am (Colombia) / 4 am (México)

FINAL: 21 de noviembre

9 am (Argentina y Chile) / 7 am (Colombia) / 6 am (México)

https://www.twitch.tv/wildriftlatam/

El Roster de Ebro Gaming está conformado por Tikz, Kite, Ezzez, Hache, Jastley y Buda. Todos ellos dirigidos por Harry.

Ebro Gaming es una organización profesional de Esports en Latinoamérica. Con sede en la Ciudad de Mar del Plata, Argentina, es liderada por Juan Sebastián Verón, basando su gestión en 4 ejes principales: formación personal y profesional, pertinencia, eficiencia y performance. Actualmente cuenta con tres escuadras profesionales.