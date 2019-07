Familiares del bebé profanado piden justicia: "Queremos que aparezca su cuerpito"

El caso del cadáver de Ciro Agustín Lescano, el bebé que fue profanado en Miramar conmocionó a todo el país. Sumergidos en el dolor y la tristeza, sus familiares reclaman justicia. Además, apuntaron contra el intendente del partido de General Alvarado, Germán Di Cesare, y aseguraron que quiso "comprarlos y callarlos con una bolsa de comida".

Ciro era un bebé de cuatro meses de edad que falleció el 4 de julio súbitamente en su casa mientras dormía con su madre. Al día siguiente sus familiares lo despidieron en el velorio para luego enterrarlo en el cementerio de Miramar. Sin embargo, el lunes 8 algo encendió la alarma: un chupete que habían dejado dentro del cajón estaba sobre la tierra. "Yo estaba shockeada, no presté atención. Agarré el chupete y lo llevé a la casa de mi suegra. Ahí empezamos a preguntar a todos los que habían ido al velorio si en algún momento se había sacado el chupete", le explicó a 0223 Noelia, la mamá.

"Un día fuimos con mis hijos a dejarle una flor y nos encontramos con el cajón mal levantado, faltaban dos llaves mariposas. La encargada del cementerio nos ofreció desterrar el cajón sin ninguna orden, pero si faltaba algo nosotros nos teníamos que quedar callados. Si yo no me daba cuenta, iba a seguir yendo a llorar a mi hijo y él no iba a estar ahí", detalló.

En este contexto, Noelia apuntó contra el intendente Di Cesare: "Él nos vino a hablar y nos dejó entender que quería comprarnos con una bolsa de mercadería para callarnos", sostuvo y agregó: "Le pedimos explicaciones, pero no da la cara por sus empleados. Los medios de comunicación de acá no nos acompañan. El intendente nos da vuelta la cara, para él son más importante las elecciones que acompañarnos en nuestro reclamo".

"Yo lo único que pido es Justicia, que aparezca su cuerpito. Que la gente nos ayude y nos dé una mano. Quiero que aparezca mi hijo. No puede ser que lo vaya a llorar y él no esté. El intendente nunca apareció, necesitamos que esté con nosotros. Quiero que aparezca su cuerpito y que no quede como el Ciro de Miramar", concluyó la madre, en relación a la desaparición de dos cuerpos que tuvieron lugar en 2017 en la localidad de Otamendi.

Vías de contacto para quienes posean información

- Fiscalía Descentralizada de General Alvarado (a cargo Instrucción Penal Preparatoria 08-02-001445-19/00): tel. (02291) 433419

- Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de Mar del Plata: tel. (0223) 495-6666, internos: 57257/57378/57441/57442

- Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Sub-Secretaría de Justicia): tel. (0221) 429-5544