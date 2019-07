Familiares del bebé profanado quemaron gomas frente a la Municipalidad de Miramar y provocaron disturbios con la Policía

foto

Familiares de Ciro Agustín Lescano, el bebé cuyo cadáver fue profanado hace algunos días en el cementerio de Miramar, se manifestaron el lunes por la mañana frente a la Municipalidad de General Alvarado con el fin de ser recibidos por el intendente Germán Di Cesare, aunque no tuvieron éxito. Por su parte, la Policía realizó algunos rastrillajes en la zona y sumó un helicóptero a la búsqueda.

A una semana de la visibilización del caso que conmocionó a un país entero, un grupo de familiares y allegados a Ciro Agustín Lescano se manifestaron en la puerta del partido vecino a la localidad de Mar del Plata para intentar reunirse con el jefe comunal y denunciar el accionar de las fueras federales que llevan adelante la búsqueda del cadaver del bebé profanado.

En diálogo con 0223, Noelia, la mamá del niño que murió el pasado 4 de julio súbitamente con tan solo cuatro meses de vida, aseguró que solo pudieron reunirse con el comisario Paulo Rodríguez, pese a que el encuentro no cumplió con las expectativas de la familia Lescano. El primer día querían frenar la búsqueda y no seguir hasta que no tuviesen ninguna novedad. Pero como hacemos manifestaciones ahora lo buscan así nomás", sostuvo la mujer.

En este contexto, insistió en que "el intendente no da la cara" y exigió una reunión para los próximos días. En las últimas horas, Noelia había apuntado contra el jefe comunal a quien acusó de querer "comprarlas" con una bolsa de comida. "Nos vamos a seguir manifestándonos todos los días hasta que tengamos una respuesta", advirtió.

La Policía busca a Ciro

Mientras tanto, la Policía realizó un operativo durante la mañana del lunes en el Bosque Energético de Miramar y el arroyo La Ballenera. Un grupos de al menos 15 efectivos llevó adelante la búsqueda del cadáver por agua, tierra y cielo, recorriendo los terrenos a pie, en kayak y hasta en un helicóptero. De todas formas, no lograron hallar el cuerpo.

Vías de contacto para quienes posean información

- Fiscalía Descentralizada de General Alvarado (a cargo Instrucción Penal Preparatoria 08-02-001445-19/00): tel. (02291) 433419

- Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de Mar del Plata: tel. (0223) 495-6666, internos: 57257/57378/57441/57442

- Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Sub-Secretaría de Justicia): tel. (0221) 429-5544