Marvel anuncia los proyectos de su Fase 4

El universo cinematográfico de Marvel finalizó su Fase 3 con la exitosa “Spider-Man: Far From Home”. Las expectativas de los fanáticos frente a la siguiente fase de sus producciones eran amplias, y algunas sospechas fueron confirmadas con los anuncios durante el panel de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego, con su presidente Kevin Feige a cargo. Esta nueva fase no solo cuenta con películas de personajes muy queridos como Black Widow, sino también con series que formarán parte de la plataforma de streaming Disney Plus.

Durante 2020 y 2021 arribarán a la gran pantalla grandes producciones. El calendario comienza con la esperada película “Black Widow” el 1 mayo 2020, donde Scarlett Johansson volverá a ponerse en la piel de la espía Natasha Romanof. El 6 de noviembre llegará “Eternals”, con Angelina Jolie y Richard Madden en el reparto de este nuevo grupo de superhéroes.

El 12 de febrero de 2021 llega “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, la historia de un especialista en artes marciales interpretado por Simu Liu. El 7 de mayo Doctor Strange volverá con su secuela “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, y el 5 de noviembre de ese año el Dios del Trueno regresará en su cuarta película “Thor: Love and Thunder”. Ésta también incluirá el regreso de Natalie Portman como Jane Foster, pero esta vez convertida en una Diosa del Trueno.

En cuanto a las series que formarán parte del ambicioso plan de Marvel Studios para Disney +, en 2020 estrenarán “The Falcon and the Winter Soldier” con Anthony Mackie y Sebastian Stan en sus reconocidos roles, y Daniel Brühl como el villano Barón Zemo.

En 2021 los fanáticos podrán disfrutar de “WandaVision”, la serie que coloca a Elizabeth Olsen en el rol protagónico de Scarlet Witch. Este personaje también formará parte de la mencionada secuela de Doctor Strange, generando una conexión con la serie. Otra gran apuesta para la plataforma de Disney será “Loki”, donde el protagonista es el irónico y divertido villano de Thor, con Tom Hiddleston nuevamente en el papel principal. Por otro lado, la propuesta animada “What If” mostrará diferentes escenarios alternativos del Universo Cinematográfico de Marvel ya conocido, como si los personajes hubieran tomado otras decisiones. Finalmente “Hawkeye” retomará la historia del personaje Clint Barton, con Jeremy Renner en el papel.

En el marco de estos anuncios Kevin Feige también reveló que “Avengers: Endgame” superó a “Avatar” en la batalla y se convirtió finalmente en la película más taquillera de la historia. Además afirmó que otras películas que formarán parte de esta nueva fase serán “Guardians of the Galaxy 3”, “Black Panther 2”, “Captain Marvel 2”, una nueva película con “Los Cuatro Fantásticos” como protagonistas y un nuevo film del caza vampiros “Blade” con el ganador de premios Óscar Mahershala Ali en el rol protagónico.

Luego del éxito de “Avengers: Endgame” como una gran despedida, la verdad ha sido revelada por los estudios: hay Marvel para rato, tanto con personajes reconocidos como con nuevos superhéroes.