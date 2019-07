En lo que va del año ya se aplicaron 63.895 dosis de vacunas antigripales

La directora general de la Secretaría de Salud, Patricia Fortina, informó este viernes que en 2019 ya se aplicaron 63.895 dosis de vacunas antigripales en el partido de General Pueyrredon. La campaña gratuita de Vacunación Antigripal se lleva adelante en todos los Centros de Salud de Mar del Plata y en algunos puestos móviles que van rotando por distintos sectores, de acuerdo al estado del tiempo.

Fortina evaluó que la campaña de vacunación antigripal “viene muy bien” y subrayó la necesidad de “salir a trabajar en el terreno” porque “la prevención es fundamental”.

Campaña de prevención de hepatitis C

Por otra parte, desde la Secretaría de Salud, en conjunto con la Fundación Mar del Plata Trasplante, anunciaron que realizarán una campaña de prevención de hepatitis C. Así, profesionales de la salud tomarán muestras de sangre y realizarán análisis de forma gratuita y confidencial. Los interesados deberán concurrir en ayunas.

Al respecto, Fortina explicó que se trata de una campaña que se encuentra enmarcada en el Día Internacional contra las Hepatitis, que se realiza cada 28 de julio”.

También señaló que si bien existen cinco tipos de hepatitis, “la C es la que tiene más riesgo ya que la A y la B tienen vacunas; mientras que la D no replica sino se tiene la B así que indirectamente está protegida”. “Nos queda como la de más riesgo la C y por esto apuntamos a una fuerte campaña de prevención y promoción”, recalcó.

Esta enfermedad comienza en forma silenciosa y luego puede tener complicaciones como cáncer de hígado, cirrosis y hasta la muerte.