En la sesión del Plan Municipal de Accesibilidad, los funcionarios brillaron por su ausencia: solo se presentaron 3 concejales

Integrantes de la Unidad Coordinadora del Plan Municipal de Accesibilidad presentaron los últimos avances del proyecto en una sesión especial que tuvo lugar el miércoles por la mañana en el recinto del Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Pese a la gran convocatoria del público general, los funcionarios locales brillaron por su ausencia: solo se presentaron tres concejales.

En diálogo con 0223 Radio, Marcos Folgar, periodista y empleado municipal que impulsa el proyecto, expresó su disconformidad con la actitud de los políticos que integran los distintos bloques del Concejo Deliberante. "Asistieron tres concejales de 24. Estamos en plena campaña electoral. No pretendo que vayan todos, pero es una muestra de lo que les interesa hoy por hoy", expresó.

"Estaría bueno que el Gobierno acompañe, a veces me parece que son poco inteligentes cuando si le das un poquito de bola a las personas con discapacidad o a los adultos mayores podés sumar unos votos más", agregó y señaló que no hay ninguna persona discapacitada que forme parte de las listas de los candidatos para las próximas elecciones. De todas maneras, destacó la gran convocatoria general que tuvo el acto en el que se presentaron los avances del proyecto.

Hoy presentamos en el HCD los avances del PLAMAC#PlanMunicipaldeAccesibilidad

No fue el Intendente, tampoco ningún precandidato a Intendente y asistieron solo 3 (si! 3) de los 24 Concejales!!! quedan dudas de lo que les importa la#Discapacidad

a los políticos? — Marcos Folgar (@MarcosFolgar) July 3, 2019

"Es tanto lo que hay que hacer, no solo desde el arreglo de las calles sino también desde la concientización. Que la otra persona no estación sobre una rampa o no obstaculice una vereda, si hacés un edificio que sea con rampa", imploró Folgar, uno de los integrantes de las 13 áreas municipales que impulsan el plan. "Confiamos en que algo se puede cambiar. Sabemos que es muy difícil", aclaró al mismo tiempo que subrayó que se trata de un programa transversal.

"Si bien se la ordenanza se dictó en 2009, recién hoy está empezando a caminar lentamente. Hay muchos empleados municipales que hemos decidido ponernos al hombro esto", manifestó y resaltó la gran cantidad de actores sociales que participan para cambiar la realidad, como la Universidad Nacional de Mar del Plata, Fasta, Caece, la red Mar del Plata Entre Todos, el Colegio de Abogados y el Colegio de Arquitectos, entre otros.

"Esto es una ciudad para todos, no estamos hablando solo de discapacidad sino de un montón de factores que de alguna manera u otra nos cubre a todos. El norte es tener una ciudad accesible para todos. Hay que seguir trabajando en este, esto va a durar años", concluyó Folgar.