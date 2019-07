“Cubas Caronte” en Mar del Plata con presentaciones por duplicado

La banda “Cubas Caronte”, formada a principios del 2007 con integrantes del circuito under de Berazategui y La Plata se presentará en Mar del Plata durante este viernes 5 y este sábado 6 de julio.

La sede será el nuevo Bar Concert, El Club, situado en Córdoba 2253, en ambos casos, desde las 21.

El grupo se halla conformado por Patricio Ledda (Voz), Cesar Javier Pacheco y Gustavo Aimo (Guitarras), Matías Dicosta (Bajo), y Matías Juárez (Batería). En su sonido, reconoce influencias de grupos como The Raconteurs, The Strokes, White Stripes, The Cult, Led Zeppelin, The Rolling Stones y AC/DC entre otras.

Desde las primeras reuniones sus músicos comenzaron a trabajar en la búsqueda de un sonido que le diera identidad a sus composiciones. Luego de varios meses de ensayos y de pequeñas grabaciones, en el año 2007 grabaron su primer EP titulado “Primer Acto” que contenía 4 temas: “No hay tiempo”, “El sabor más entero”, “Nervio” y “No más”.

Cubas logró encontrar una identidad que mantiene hasta la actualidad, la cual los hizo acreedores de varios logros.

En el año 2008 se consagraron como ganadores del Festival “Berazategui música 2008”, en el cual fueron elegidos entre más de 120 bandas por un prestigioso jurado integrado por: Patricia Sosa, Manuel Wirtz, Alberto Luca, “Cóndor” Sbarbatti (Bersuit Vergarabat), y el “Polaco” Webroski (Productor). El premio los hizo acreedores de la edición, diseño y grabación de 1000 copias de CD.

Su primer trabajo discográfico “En remolinos” fue grabado entre febrero y abril del 2009 en los estudios “El Santito” y “Estudio 541” con la colaboración del “Polaco” Webroski en la producción y Sebastian Perkal como ingeniero de sonido y mezcla.

En 2012 la agrupación graba nuevo material en un formato reducido y sale a la luz “Árbol cristal” un Ep de tres canciones donde los colores musicales se distinguen del que fue su primer disco, logrando encontrar una nueva forma de definirse frente a su música.

En 2016 durante enero y febrero graban Espiral, nuevo disco, en Eco Estudios de La Plata. Un año después la banda cumplió sus 10 años de trayectoria.

Entre 2018 y el verano de este año la banda anduvo de gira por la provincia de Entre Ríos y Córdoba. Desde el mes de marzo sus shows se repartieron entre la zona sur de Caba, la ciudad de La Plata y la propia Capital Federal.