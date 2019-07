Cinthia Fernández acusó a Luciana Salazar de insinuársele a su novio

Este jueves a la noche Cinthia Fernández debutó en el Súper Bailando con su novio, Martín Baclini, y demostró su descontento hacia la actitud de Luciana Salazar, ex de Redrado, hacia su pareja. “A cualquier mujer le molestaría la manera y el modo en el que ella se dirige a mi novio” expresó.

La participante del certamen de baile dijo haber realizado “todo un trabajo de investigación”, en el que comparó los audios que Luciana Salazar le enviaba cuando ella le pedía información en su rol de panelista y los audios que le envía a su pareja, concluyendo que la madre de Matilda se muestra demasiado cariñosa hacia Banclini.

Además, según Cinthia Fernandez, la rubia sólo le pone likes a las fotos en las que Baclini aparece solo y exhibiendo su estado físico.

Mientras el propietario de “El Palacio de la Oportunidad” se defendió diciendo que sólo comparte una relación de amistad con la madre de Matilda, a quien conoce hace varios años y hasta compartieron vacaciones, Fernández demostró su descontento ante su relación: “Últimamente ya siento que es como una provocación. Sinceramente, cuando empecé con él no era tan insistente en los llamados. A mí todo el mundo me dice que ella se maneja así, yo lo que digo es que me parece que si se maneja así realmente elijo que con mi pareja no sea así”.

A pesar de insistir en que no es una persona celosa, expresando que entiende que “la amistad entre el hombre y la mujer existe” y no le molesta que su pareja salga a cenar con la mediática, la participante del bailando se cansó de la forma en que la madre de Matilda se dirige hacia su novio. “No me gusta que lo beboteen”, sentenció.