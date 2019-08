Simone Biles, la estrella de la gimnasia artística que continúa rompiendo récords

Simone Biles se convirtió este domingo en la primera mujer de la historia en gimnasia artística en realizar un doble triple durante los ejercicios de suelo, hazaña que le permitió conseguir el primer puesto en el Campeonato Nacional de Gimnasia de Estados Unidos por sexta vez consecutiva.

La campeona olímpica en Río 2016 continúa haciendo historia al incorporar riesgosos y complejos movimientos nunca antes realizados en competencias femeninas. Esta vez fue durante la definición del campeonato nacional estadounidense que se desarrolló el pasado fin de semana en Kansas, Missouri, donde la joven estrella ejecutó un “double triple”. El movimiento, realizado por primera vez en las pruebas de piso por una mujer, se basa en una doble vuelta en el aire con tres giros, finalizando con un aterrizaje hacia atrás.

La gimnasta obtuvo 118.500 puntos en los dos días que duró la competencia, superando ampliamente a Sunisa Lee, quien la escoltaba con 113.550 unidades. A pesar de que la atleta de Ohio terminó tercera en la prueba de barras asimétricas, logró imponerse en las de viga, piso y salto de potro o caballete.

La múltiple campeona de tan sólo 22 años sorprendió al jurado luego de reponerse de una prueba ejecutada el sábado en la que, debido a la gran dificultad del movimiento elegido, fue calificada pobremente por el jurado. La séxtuple campeona intentó un doble-doble, es decir dos saltos mortales hacia atrás, para culminar con su acto y bajar de la viga, pero vio afectado su puntaje por sostenerse con la mano al caer.

Aunque el Comité Olímpico de EE.UU estableció que fue la primera mujer en realizarlo en una competencia, Biles no evitó exhibir su molestia por el resultado, se recuperó del golpe y continuó practicando las volteretas que la impondrían en la historia del deporte.

Es por ello que no evitó mostrar su felicidad con la prueba realizada el domingo, cuando tras terminar la secuencia, fue a buscar corriendo su teléfono para ver cómo lo había hecho. "No quería ser la última en verlo, me metí para saber cómo se vio", dijo luego a los medios, mostrando su característico carisma.

La capitana del equipo nacional estadounidense es uno de los emblemas de la gimnasia artística mundial de los últimos años. No sólo es la única gimnasta en conseguir el campeonato mundial tres veces seguidas, sino que también a su corta edad ya lleva más de 25 medallas conseguidas entre campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos: fue campeona de todas las ediciones de los Campeonatos Nacionales de Estados Unidos desde 2013, quedándose afuera sólo en 2017 para descansar tras su excelente participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.