La harina aumentó un 20% en un solo día y no descartan una suba del pan

La inusitada suba del dólar generó un incremento de la harina, que en un solo día subió un 20%, situación que afecta directamente a los panaderos y el costo de la materia prima.

En diálogo con 0223, Carlos Monzón, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Mar del Plata no descartó que el pan aumente “si no se logra estabilizar la economía” y si bien no pudo precisar alguna cifra, señaló que la suba “podría ser entre el 5 y el 10%”.

“Estamos viviendo un momento de incertidumbre porque el trigo se cotiza en la moneda estadounidense y de estar a 175 dólares la tonelada en Chicago, ayer en el puerto de Quequén, estaba a 200 dólares. La bolsa de harina de estar de 840-900 pesos pasó a estar este martes de 1050-1200 pesos. Y esto sucede cuando cada día se vende menos”, alertó Monzón.

Carlos Monzón mostró su preocupación por la desmedida suba del trigo. (Foto:0223)

A la escasa actividad comercial se suman los tarifazos: “Hay panaderías que todos los meses tienen boletas de gas de 50 a 60.000 pesos, electricidad de 40 a 50.000 pesos y unos 10.000 pesos de agua. Y con menos ventas porque no hay plata en la calle. Estamos muy preocupados”, cerró Monzón.