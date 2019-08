"Basta Macri, no quiero seguir perdiendo", el particular cartel de una casa de seguros de Mar del Plata

La crisis económica que se arrastra hace meses con la gestión de Mauricio Macri y y que se profundiza con otro vertiginoso proceso devaluatorio no cesa la preocupación y el malestar de distintos comerciantes, que cada vez ven con más incertidumbre el escenario futuro a corto plazo en la ciudad y el país.

Lisandro, que está a cargo de una aseguradora que se encuentra en el barrio Peralta Ramos Oeste, es una de las tantas voces que reconoce con angustia el fuerte impacto que han tenido las políticas económicas del Gobierno para su comercio. "Estamos golpeadísimos", sintetiza.

El responsable de la casa de seguros de Jacinto Peralta Ramos al 201 no oculta su malestar en sus palabras ni en su propia oficina: en las puertas de acceso, pegó un cartel con una leyenda contundente: "#BastaMacri, no quiero seguir perdiendo".

Lisandro le dijo a 0223 que en los últimos tres meses sufrió una pérdida del 40 por ciento en las ventas directas y aseguró que también hay otra "caída más importante que está vinculada con el pago de los seguros"

"Hace más de dos años que nosotros dejamos de crecer. Es decir que lo que entra reemplaza lo que se cae en valores nominales. Ahora, con esta última devaluación, vuelve a aumentar el costo fijo y hace dos años todo se viene haciendo más caro", lamentó.

El productor de seguros consideró que las personas tienden a "recortar" los seguros porque "es algo que no queremos". "Hay que tener mucha consciencia aseguradora para no cortarlo y eso no pasa. Mar del Plata tiene una caída muy significativa en materia de seguros e imagino que debe estar en valores históricos: casi el 50 por ciento del parque automotor no debe estar con seguro", estimó.

"Entiendo desde hace un tiempo que hay que dejar las ideologías de lado porque son muchas más las coincidencias que tenemos con el que no ha votado al modelo nacional y popular que lo que nos hicieron creer. Todos queremos educación, salud, trabajo, y todos queremos bienestar", concluyó.