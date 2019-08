A un jardín municipal se le rompió la caldera y está con reducción horaria desde hace más de una semana

El Jardín de Infantes Municipal N°1 Almirante Guillermo Brown ubicado en la zona del Puerto se encuentra desde hace más de una semana con jornadas reducidas después de sufrir la rotura de su caldera.

El establecimiento de 12 de octubre al 4500 cuenta con una matrícula de 246 chicos. Ante este inconveniente, las autoridades resolvieron desde el martes pasado habilitar la actividad escolar de 9.45 a 12.45 y de 13 a 15.

La caldera se rompió en las última semana de las vacaciones de invierno. La Municipalidad, según confirmaron autoridades del jardín a 0223, ya trajo otra caldera pero la fecha de instalación y puesta en funcionamiento aun no está precisada. "Está todo en proceso administrativo", indicaron, aunque al mismo tiempo confiaron que "está encaminado el camino para una solución".

Por la eventualidad, distintos padres han decidido no enviar a sus hijos a la institución a raíz de las bajas temperaturas que se han registrado a lo largo de los últimos días. "El jardín dicta clases pero después es una decisión de las familias si los traen o no. Muchos no quieren porque los nenes se enferman", explicaron.

En las familias que forman parte de la comunidad educativa del jardín hay preocupación y están expectantes de que se pueda dar una solución a la problemática en el transcurso de los próximos días.