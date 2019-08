“Honey Boy”: llega el tráiler de la biopic de Shia LaBeouf

Shia LaBeouf​ es un actor estadounidense de 33 años, reconocido por interpretar a Sam en la saga "Transformers". Su vida siempre estuvo marcada por la polémica, principalmente por sus problemas con el alcohol, las drogas y los frecuentes arrestos. El 8 de noviembre llevará su vida a la pantalla con la película autobiográfica “Honey Boy” de la mano de Amazon Studios. Está basada en sus experiencias personales y principalmente en la conflictiva relación con su padre.

Introducing Honey Boy 🍯

Arriving in theaters 11/8 pic.twitter.com/YngRRQ98gr — Honey Boy (@HoneyBoyMovie) May 9, 2019

El actor escribió el guión como parte de su proceso de rehabilitación, para relatar los hechos de su complicada infancia y su paso a la adultez durante los comienzos de carrera actoral. El director es la israelí Alma Har’el, quien ya trabajó con Shia en el documental “LoveTrue”.

LaBeouf interpreta a su padre James, un ex convicto marcado por el alcoholismo y la adicción a las drogas. Mientras que el joven exitoso Lucas Hedges (“Boy Erased”, “Manchester by the Sea”) y Noah Jupe (“A Quiet Place”, “Wonder”) dan vida a Otis, al personaje basado en Shia durante su niñez y adolescencia.

El film tuvo su premiere en el Festival Sundance y fue elogiado por la crítica. Además participará del prestigioso Festival de Toronto antes de llegar a la gran pantalla de Estados Unidos en noviembre.