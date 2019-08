Video: entra a una churrería y se roba la recaudación

foto

Un delincuente junto a un cómplice que lo esperó a bordo de una moto para huir asaltó un comercio ubicado en el barrio San José este jueves por la noche.

El hecho ocurrió cerca de las 20 y quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, que también captaron la llegada de los maleantes a bordo de una moto.

Un hombre encapuchado ingresó a la churrería La Merced, ubicada en San Juan y Formosa, y le exigió a la empleada que estaba en el local en ese momento que le entregue todo el dinero que tenía en la caja.

La joven le dio la plata y el delincuente se retiró para instantes después subirse a la moto y huir.

Este viernes, el encargado del local relató a 0223 que es muy habitual ver pasar por la zona motos sin patente y con gente que circula sin casco, pero que no hay respuestas de la policía.

El comerciante dijo que no pueden tomar mayores medidas de seguridad, como atender tras las rejas, porque “si no tenemos la puerta abierta no vendemos nada”. “Tenemos que seguir, no queda otra”, dijo, resignado.