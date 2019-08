Alvarado no lo pudo aguantar y vuelve con sabor a poco

El lamento de Pablo Ledesma en el final del partido. Alvarado tuvo una gran diferencia que no pudo aguantar.

Después de un partido que tuvo controlado a lo largo de 85' y en los que mereció más, Barracas Central se lo llevó puesto en el final, llegó a la igualdad en una pelota parada y estuvo más cerca de ganarlo en el cierre que un Alvarado que se lleva muchas cosas positivas del "Claudio Fabián Tapia" en el 2 a 2 por la segunda fecha de la Primera Nacional. El jueves a las 19.15, el "torito" recibirá a Deportivo Morón en el Minella.

El planteo de Alvarado llamó la atención, con tres volantes centrales, pero le salió bien en el primer tiempo. Porque lo primero que logró, fue que Barracas no pudiera generar, que Valenzuela siempre tuviera un hombre cerca y que tuvieran que superar muchos escollos para llegar al arco de Degrá, cosa que hicieron sólo con centros y sin peligro. La apuesta del "torito" era una pelota larga o una parada y, por la segunda vía, golpeó a los 15'. El centro desde la izquierda de Becker encontró el ingreso por el segundo palo del colombiano Jorge Zules Caicedo que repitió lo del debut y empujó para el 1 a 0 parcial.

Con el tanto, creció mucho el juego de los de Pumpido, cada vez más grande fue el trabajo de Ledesma y Teijo que no sólo se dedicaron a recuperar, sino también de tratar de mover la pelota con criterio, apostando a Becker por la banda, el mejor de la etapa inicial. El exRosario Central generó la segunda ocasión neta tras un pelotazo de Degrá, esperó la llegada de sus compañeros y tocó atrás para Rivero que abrió el pie y definió ancho. Después, el "10" enganchó de adentro hacia afuera y su remate se fue alto. Pero en la tercera que tuvo, no perdonó. Un pase perfecto de Ledesma para la carrera, Becker que ganó la espaldas del marplatense Facundo Oreja, desbordó, cabeza levantada, cero egoismo y pase adentro para que Rivero se tire y empuje casi sobre la línea para el 2 a 0 a los 42'.

Era el final perfecto de la etapa inicial, aunque en la última jugada, desniveló Valenzuela, buscó el mano a mano contra Oliva, le tiró el caño, fue contra la pierna del "3" y el árbitro compró. Penal que el "10" canjeó por gol con un toque suave a la izquierda de Degrá que fue al otro lado.

Daniele movió el banco en el arranque del complemento y Pumpido tuvo que hacer un cambio obligado a los 4' por la lesión de Oliva que conllevó movimientos en la defensa: Quiles adentro con Zules y Zurbriggen al lateral. Barracas tenía la pelota pero no lastimaba. Así transcurrían los minutos y el "torito" estaba cómodo, lejos de su arco, sin preocuparse demasiado por la tenencia y mucha solidez para defender. El trámite no se modificó, el segundo tiempo era aburrido, pero favorecía a los intereses de la visita que no pasaba zozobras y esperaba alguna contra con Rinaldi y Lucero que estaban frescos.

Sin ideas, el local apostó a los centros y apenas hubo un cabezazo de Pacheco que controló fácil Degrá. Del otro lado, llegó esa que esperaba, peinó Rinaldi y el "rayo" picó a sus espaldas, le ganó a Oreja y el marplatene lo derribó entrando al área cuando quedaba mano a mano con Gómez. El "torito" no pudo aprovechar el tiro libre y dejó pasar una chance de definirlo, contra un equipo que fue con todo en los minutos finales, sin claridad, pero buscando por todos los medios la igualdad.

Cosa que llegó en una pelota parada, a los 42', la defensa descuidó a Carlos Arce que anticipó en el primer palo y metió el cabezazo que se metió contra el caño derecho de Degrá. Con el envión, Barracas fue y tuvo un cabezazo de González que pudo ser un triunfo injusto para el local, y demasiado castigo para un Alvarado que se lleva cosas positivas de su primera excursión en la categoría.

Síntesis

Barracas Central (2): Elías Gómez; Facundo Oreja, Fernando González, Gastón Bojanich y Marcos Pintos; Maximiliano Rodríguez, Carlos Arce, Ramiro López y Jorge Velázquez; Fernando Valenzuela y Mauro Matos. DT: Salvador Daniele.

Cambios: ST 0' Rodrigo Pacheco por Velázquez, 31' Lucas Colitto por Pintos y 42' Franco Niell por López.

Alvarado (2): Matías Degrá; Lucas Fernández, Jorge Zules Caicedo, Santiago Zurbriggen y Maximiliano Oliva; Maximiliano González; Pablo Ledesma y Leandro Teijo; Santiago Giordana, Germán Rivero y Diego Becker. DT: Juan Pablo Pumpido.

Cambios: ST 4' Martín Quiles por Oliva, 16' Nicolás Rinaldi por Rivero y 32' Gonalo Lucero por Becker.

Goles: PT 15' Zules Caicedo (A), 42' Rivero (A) y 46' Valenzuela, de penal (BC); ST 42' Arce (BC).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: "Claudio Fabián Tapia".