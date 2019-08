Enzo Fais trajo otra medalla para Mar del Plata

Enzo Fais con su medalla de plata y la mascota de los Juegos. (Foto y nota: Leandro Sánchez)

El marplatense Enzo Fais obtuvo la medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos en paranatación con la posta 4x100 metros libres mixta. En el Centro Acuático de la ViDeNa, Fais integró el combinado nacional junto con Analuz Pellitero, Anabel Moro y Sergio Zayas que fue segundo con 4:34.73 sólo 74 centésimas más lento que Estados Unidos.

Es la primera medalla para Fais en Juegos Parapanamericanos (ya había competido en Toronto 2015) y la tercera de un deportista marplatense en Lima -las otras dos las consiguió Alejandro Maldonado en atletismo.

"No hay palabras para describir cómo se siente. No hay número, no hay escala para medirlo. Tengo el honor de colgarme una medalla después de haberlo intentado en 2015. Saber que vuelvo con este logro a Argentina es muy emocionante. Si había una carrera en la que quería ganar una medalla era esta, porque dentro de un deporte tan individual como es la natación donde más hay sentimiento de equipo es en la posta. Además, es un logro histórico, ya que es la primera vez que Argentina presenta una posta de ciegos y disminuidos visuales", dijo Fais en zona mixta.

Por la mañana, Fais había competido en los 100 libres categoría S13, finalizando quinto en la primera serie con marca de 1:07.35. Enzo recién volverá a competir el día jueves en los 50 y 400 metros libres.

Fuente: Leandro Sánchez, desde Lima.