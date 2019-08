Confusión entre comerciantes por la quita del IVA provoca una fuerte dispersión de precios

Tres días después de la disparada del dólar que llevó a la divisa norteamericana por encima de los $60 tras los resultados de los últimos comicios, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica de alimentos como una medida para paliar el impacto de la coyuntura económica en el bolsillo de los argentinos. Sin embargo, desde Consumidores Argentinos aseguraron que los comerciantes están desconcertados por la resolución y por tal motivo muchos decidieron no darle lugar.

En diálogo con 0223, Sergio Procelli, titular de la entidad, señaló que la mayoría de los propietarios de los almacenes y comercios de barrio no aplicaron el descuento que correspondería a los productos ya que no fueron informados sobre cómo llevarlo a cabo. "Ninguno aplica el descuento de IVA porque no hay un instructivo, no saben si se los van a devolver más adelante o qué va a pasar", explicó Procelli.

Esta situación, que incluso se advierte en las grandes cadenas de supermercados radicadas en Mar del Plata, conlleva a que exista una diferencia de precios por un mismo producto entre los diferentes comercios. "El problema es que no se puede controlar si no conocés el precio de costo. Pasa con todos los productos. Es terrible la dispersión de precios que hay", señaló.

Para finalizar, Procelli denunció que, en algunos casos, los supermercados mayoristas remarcan los precios de determinados productos para los "Súpermiércoles" de Banco Provincia, entidad financiera que ofrece un reintegro de hasta dos mil pesos. Una vez que finaliza la jornada de descuentos, vuelven a bajar los costos que ofrecían previo a la promoción.