Noche de DJs en GAP con el alemán “Toca Disco” y el argentino Roberto Ceratti

Llega el momento para la segunda noche de música electrónica en GAP desde su reciente reapertura y el protagonista será el DJ alemán Toca Disco, que se presentará este viernes 9 de agosto desde las 23,30.

El evento a desarrollarse en el espacio de avenida constitución 5780 contará también con la presencia de otro DJ, Roberto Ceratti.

Las entradas anticipadas con descuento se venden en La Casa de Las Guitarras (Belgrano 3420), Conex Tienda Urbana (San Martín 3263), BPM (Guemes 3096) y a través de www.articket.com.ar.

El dj europeo dará por primera vez un show en Mar del Plata. Nacido como Roman Böer el 9 de junio de 1974, creció en una pequeña ciudad cerca de Colonia, Alemania. Desde 1996, comenzó la carrera profesional de Tocadisco como DJ en el club Unique en Düsseldorf.

Produjo varios remixes para distintos sellos discográficos. El más popular fue "Lifetimes"; de Slam. Su mezcla fue uno de los 12 mejores remixes de 2001 elegido por los lectores de la revista Groove.

En octubre de 2003 firmó un contrato con la compañía alemana Superstar Recordings. Su primer single bajo esa etiqueta fue "Nobody (Likes the Records That I Play)" que alcanzó el número 39 en las listas alemanas.

Trabajó también junto a David Guetta en su álbum Pop Life del 2007, y en One Love del 2009. Ese año salió su segundo álbum, 128.0 FM y ese mismo año fundó TOCA45 Recordings, su propio sello discográfico, y "Tocabana"; su programa de radio mundial que, a su vez, le dió nombre a una serie de fiestas internacionalmente exitosas, que se lanzaron en 2010 junto con su esposa Nathizinha en una discoteca de Colonia.

En 2012 realiza la remezcla de "Let the Sunshine2; de Milk; Sugar. Además, editó su tercer álbum FR3E inicialmente como descarga gratuita a través del sello alemán WePLAY.

Fatboy Slim y Riva Starr utilizaron elementos de la pista "Bat3ria"; (incluida en su tercer álbum FR3E) en su éxito de 2013 "Eat, Sleep, Rave, Repeat".

En 2014 remezcló dos sencillos que fueron n°1 en las listas alemanas de música dance como son "Changes"; de Faul Wad Ad y "Sun Goes Down"; de Robin Schulz. El 1 de mayo de 2016 edita su cuarto álbum IV por TOCA45 Recordings.