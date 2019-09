Mirtha Legrand le pidió disculpas a Mario Massaccesi tras la polémica por su pregunta en “Almorzando”

“La Chiqui” tuvo que pedir disculpas tras la desequilibrante pregunta que le hizo el domingo al periodista de Eltrece durante el tradicional ciclo de almuerzos del fin de semana.

El domingo al mediodía Mirtha Legrand volvió a generar polémica por su entrevista con el periodista Mario Massaccesi, debido al insistente interrogatorio acerca de un doloroso acontecimiento de su infancia. Ante la repetición de la pregunta “¿Fuiste violado?”, Massaccesi decidió no dar a conocer lo sucedido por ser algo “propio de su intimidad” y dejando en claro que no daría detalles al respecto. Sin embargo, usuarios de las redes sociales expresaron su repudio al accionar de la conductora, provocando su respuesta en Twitter. “Quiero volver a disculparme con mi querido Mario Massaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto”, manifestó Legrand en su descargo.

Quiero volver a disculparme con mi querido @Mariomassaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto. #Mesaza — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) September 9, 2019

No es la primera vez que Mario Massaccesi visita el comedor de la histórica actriz argentina, habiendo participado en sus almuerzos en múltiples ocasiones y compartiendo íntimos momentos al aire. Uno de estos momentos se produjo en el más reciente programa de “Almorzando” cuando la conductora le agradeció al periodista haber sido uno de los primeros en expresarle sus condolencias por la reciente muerte de su hermano, José Martínez Suárez.

Sin embargo, algunos dicen que Mirtha no perdona y la audiencia del programa fue testigo de ello. Mientras se encontraban dialogando sobre la vida de Massaccesi, la “Chiqui” le preguntó "¿Fuiste violado?", con respecto a un duro acontecimiento de la infancia del periodista, al cual éste había hecho referencia como "un secreto que jamás le había confesado a su familia” durante otro programa del ciclo televisivo.

El periodista de Eltrece respondió categóricamente: "No lo voy a decir. Fue mucho más que eso, fue dramático, nunca lo voy a contar públicamente", dejando en claro que no daría detalles de lo ocurrido para protegerse a sí mismo ya que es un hecho que “pertenece al ámbito de la intimidad”. Sólo dijo que “es una situación muy dolorosa” que marcó su vida, siguiendo luego con su relato sobre cómo cumplió su sueño de trabajar en los medios de comunicación y de qué manera la profesión lo ayudó a sanar esa herida.

"Yo salí solo y huí hacia adelante con este sueño, yo sabía lo que quería hacer en mi vida. Siempre digo que el periodismo me salvó de todas las maneras que una persona se pueda salvar. Tenía muy claro a dónde tenía que ir. Entonces no me quedé en el drama. Trabajé mucho para poder sanar el dolor. Yo me ocupé sobre todo de ser feliz: trato y soy feliz cada instante de mi vida, aun en aquellos momentos desagradables. Toda la felicidad que he vivido, sobre todo desde los 33 años a esta parte, ha compensado el dolor que tuve cuando era chico, adolescente y joven", explicó.

Ante la insistencia de la conductora por hacerlo hablar, otra invitada del programa, Carla Quevedo, expresó su apoyo a la posición tomada por el periodista: "Las víctimas sólo hablan cuando pueden hablar, cuando quieren. Hay que respetar el tiempo de la víctima que habla cuando puede, no cuando se quiere o se espera que hable".

Tras haber visto el momento de tensión desencadenado a partir de la pregunta, algunos usuarios de Twitter y famosos, como Franco Torchia y Jay Mammón, se manifestaron por medio de la red social del pajarito azul para expresar su repudio a la insistencia de la conductora y la acusaron de utilizar el dolor de los invitados para “tener rating”.

En 2015 fui invitado a ese programa por mi crónica como sobreviviente de abusos sexuales en mi infancia. Había ido un par de veces antes: esa fue la última vez. Ese día también estaba Mario Massaccesi y ella hizo lo mismo con él, en otros términos.



No debería estar al aire. https://t.co/GUhd2WhJRo — Franco Torchia (@francotorchia_) September 8, 2019

Mirtha insistiendo con Masaccesi capítulo mil sobre algo que no quiere contar. — JEY (@JEYMAMMON) September 8, 2019

Es por ello que la conductora del programa tuvo que utilizar Twitter al día siguiente para disculparse ante su error. Pero no es la primera vez que la diva de la televisión se ve obligada a volver a pedir disculpas por una pregunta desubicada a uno de sus invitados en el programa “Almorzando”. Ésta es la segunda vez en la semana que la diva de la televisión se tiene que disculpar por sus dichos, tras haberle llamado “fracasado” al presidente Macri y retractarse luego manifestando la continuidad de su apoyo a Cambiemos. Además, en una ocasión previa había tenido que dar explicaciones y pedir perdón a Laura Miller por preguntarle “¿Vos qué hacías para que él te pegara?”, cuando la artista presentó una denuncia a su ex pareja por violencia de género.

De todas maneras, el periodista nacido en Río Cuarto, se mostró cordial ante la situación y dijo en diálogo con La Nación que “sabía que podía preguntar algo así y como periodista siempre defiendo el derecho a preguntar”, pero también advirtió que exige “el derecho a respetar la intimidad de las personas”. "No es no y tengo claro que nunca voy a contar en la tele algo que pertenece a mi vida, a mi intimidad y que me llevó muchos años sanar", agregó.

Si bien dejó en claro que tiene el apoyo de su familia para hablar sobre lo sucedido, manifestó que tiene la “filosofía que el protagonista no soy yo” y, por ello, decidió protegerse a sí mismo no abriendo la cuestión a debate público.