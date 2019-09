El desafortunado encuentro entre Carla Quevedo y Natalie Portman

La actriz que actualmente representa a Alicia Muñíz en la serie de la vida de Monzón relató en la mesa de Mirtha Legrand la anécdota de cómo conoció a la actriz de Hollywood.

Sin dudas Carla Quevedo se encuentra en uno de los momentos más destacados de su carrera, tras venir superándose hace años en distintos papeles del cine y la televisión de nuestro país. Sin embargo, parece que la suerte no estuvo siempre de su lado: así lo relató en “Almorzando con Mirtha Legrand”, por medio de una historia sobre cómo llegó a decepcionarse de una de las actrices que más admiraba desde que era chica. La joven contó que se trataba de Natalie Portman y dijo en relación al encuentro “la pasé muy mal”.

Luego de haber debutado en la pantalla grande con participaciones en “El secreto de sus ojos” y “How to Be Single”, si carrera despegó con su protagónico en la pantalla chica argentina con “El Maestro”, junto a Julio Chavéz. Quevedo, que además de actriz es diseñadora y escritora, puede verse al día de hoy bajo la piel de Alicia Muñíz en “Monzón, la serie”, viviendo un gran presente artístico. Pero años atrás, cuando su carrera recién iniciaba y se fue a vivir a Estados Unidos, su vida era un tanto diferente.

Cuando la joven se instaló en Los Ángeles, turnando hasta la actualidad su residencia entre esta ciudad y Buenos Aires, Carla contó que un día fue a comer con amigos a un restaurante cercano a su casa y vio allí a nada más ni menos que la actriz de “Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma”, “Jackie” y “El cisne negro”.

Lo cierto es que Natalie era una de sus referentes hasta el momento. "Natalie Portman es una actriz que admiré mucho de chica. Yo siempre decía: 'Quiero hacer esos personajes cuando crezca y sea actriz'. Un día estaba comiendo cerca de mi casa, y la vi que llegó con un amigo. Era una piba normal, vestida con zapatillas y una mochila. Se sentó en la mesa de al lado, o sea, Natalie Portman estaba más cerca mío que usted en este momento", le contó a Mirtha Legrand durante el programa.

La talentosa actriz dijo ser “muy cholula”, pero generalmente evita acercarse a los famosos. De todas maneras, esa vez decidió actuar y “jugársela de amiga” con la Portman: “Nunca pedí una foto, pero con ella dije: 'La verdad es que está bueno cuando uno realmente admira a una persona, decírselo’”.

Aunque pensó "si me rechaza y me dice que no, me voy a sentir muy mal", se acercó a la ganadora de un Óscar, sin prever el rechazo que le esperaría: “Me miró muy condescendiente, casi como uno mira a un perro mojado, un poco falsa lo sentí yo. Le pedí una foto, y me dijo que no. Me dio vuelta la cara, y la verdad es que me sentí muy mal", afirmó.

Entonces, así fue que terminó decepcionándose de la actriz de Hollywood, y a pesar de en un primer momento justificarla, Carla terminó dando una lección al respecto, tras encontrarse ahora en su lugar. “Obviamente cada uno tiene poder de decisión y puede decir que no en todas las situaciones, pero habiendo estado del otro lado pienso que algo que a uno le implica tan poco y te cambia tan poco como sacarse una foto, para otra persona puede significar un montón. Yo entiendo que hay un momento que uno tiene que poner un límite con su vida privada, pero creo que cuando viene del respeto no”., explicó.