Duras críticas a Vidal por “apurar” la designación de jueces

La oposición pide esperar al cambio de gobierno. “Quieren garantizarse lugares en la justicia funcionarios que están saliendo de la gestión” aseguró el senador Gervasio Bozzano en diálogo con 0223.

Senadores provinciales de la oposición denunciaron el "apuro" del gobierno de María Eugenia Vidal para aprobar pliegos de designación de 42 magistrados en el poder judicial en la Comisión de Acuerdos de la cámara alta en la que el oficialismo tiene mayoría propia.

En diálogo con 0223, el Senador de Unidad Ciudadana Gervasio Bozzano, explicó que "en los 42 pliegos hay fiscales, jueces de familia, penales, casación y diferentes lugares con mucha relevancia. "Hay casos de gente proba y otros que generan serias dudas. Quieren garantizarse lugares en la justicia funcionarios que están saliendo de la gestión", replicó.

Estamos en un momento de transición política, creemos que es erróneo, cuánto menos poco prudente intentar cristalizar personas en la justicia. Por eso pedimos que los pliegos de designación de jueces vuelvan a comisión. pic.twitter.com/ejQpwoDW3V — Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) September 19, 2019

Bozzano recalcó que "nosotros hemos sido opositores, creemos que las medidas que ha tomado Vidal van en contra de lo que quieren los bonaerenses pero el Senado ha sido un lugar de diálogo y mucho respeto".

En ese marco, el Senador sostuvo que "si bien hay gente que entró correctamente para el cargo e juez, hay otros que no. Si tienen tanto apuro es porque hay algo atrás". "Creemos que lo mejor es que lo trate el gobierno que viene, el oficialismo tiene una mayoría propia que no se condice con lo que la gente vota", apuntó.

El legislador denunció que "la Comisión de Acuerdos viene funcionando a 40 pliegos por reunión, apelamos a que esperen un poco y respeten el cambio en la voluntad popular". "Los lugares a ocupar son importantes y ameritan una discusión mas profunda". enfatizó.

Gervasio Bozzano recordó que "en 2015 quedaban pliegos y esperamos la asunción del nuevo gobierno. La oposición de entonces planteó eso y nosotros lo respetamos, ahora quieren aprovechar un numero que no vana tener el 10 de diciembre".

Finalmente, aclaró que "no impugnamos las formas ni los procedimientos pero hay una mayoría propia del oficialismo que no se condice con lo que votaron los bonaerenses el 11 de agosto". "Ahora no necesita del acuerdo de la oposición , pueden hacer y deshacer como quieran, evidentemente están buscando un resguardo de algunos funcionarios para blindarse", culminó.