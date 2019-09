Sol de Mayo fue más que Círculo y festejó en Otamendi

El conjunto albiceleste se impuso en juego y resultado sobre el "papero" que sufrió su segunda derrota consecutiva. Equilibrados en situaciones, la visita fue más clara a lo largo de la tarde en el "Guillermo Trama".

En su segunda presentación como local en la temporada, Círculo Deportivo chocó contra un Sol de Mayo experimentado que hizo valer su peso en la mitad de la cancha y, a partir de ahí, diagramó la victoria por 2 a 0 en el "Guillermo Trama" que deja un sabor amargo y la preocupación, otra vez, por las lesiones.

De entrada, la visita mostró que no iba a especular y salió a presionar arriba y obligó fallas en la salida. Sin embargo, salvo un remate de Valdebenito que se fue demasiado lejos, no llevó peligro al arco de Del Curto. El albiceleste manejaba la pelota pero le costaba lastimar, mientras que a Círculo se le hizo difícil crecer a partir de la tenencia y siempre que lo hizo fue cuando pudo triangular y luego buscar el ataque por las bandas. Una buena asistencia de Vértiz a Astiz que propició la salida rápida de Torralba fuera del área y un cabezazo de Galván que llegó a la carrera pero impactó bajando y la tiró muy arriba, fue lo más atractivo.

Por tercera vez en cuatro partidos, Matteo estuvo obligado a hacer un cambio en la etapa inicial cuando Vértiz debió salir por un fuerte dolor en el ciático. En su lugar entró Ullúa que se paró por derecha con pierna invertida. En el cierre de la etapa, se vio el momento más importante del local en ataque con un centro de Romea que superó al arquero y Elordi despejó sobre la línea por encima del travesaño y el exCadetes se animó en la última, enganchando de derecha al centro pero remató muy alto.

El buen final de primer tiempo no se pudo sostener en el comienzo del segundo, porque otra vez se empezó a imponer el medio visitante y creció Diego Galván. De todas maneras, Sol de Mayo necesitó una pelota parada para desnivelar. A los 10', pareció falta sobre Roselli pero Macheroni cobró al revés, el centro fue corto, se generó una serie de rebotes y le quedó servida a Elordi que sentenció a Del Curto. El golpe se sintió en Círculo que tardó en reponerse, que no pudo agarrar la pelota y 7' después, sufrió el nock out: el centro desde la izquierda fue pasado pero por atrás devolvió Reyes al medio donde el ingresado Olivera se elevó y cabeceó para el 2 a 0.

Era todo cuesta arriba para el "Papero" que intentaba ir pero le costaba avanzar. Leonardo ingresando por izquierda definió a las manos de Torralba y Romea de la medialuna la tiró muy alta. Sol de Mayo estaba cómodo y esperaba algún espacio para liquidar la historia. La mejor jugada de la tarde la hizo Ullúa paralelo a la línea del fondo,a la altura del penal, dejó defensores en el camino, al arquero y cuando remató se estrelló en el cuerpo de Brienzo. Más allá de los cambios, no hubo fuerza ni claridad para ir a levantar el partido, más allá de que mereció al menos el descuento. En la última, Astiz pudo recibir en la medialuna, abrió el pie y reventó el ángulo izquierdo.

No hubo tiempo para más. Derrota para Círculo que duele, pero que no cambia el objetivo. Hay que seguir trabajando, adaptándose a la categoría y el próximo fin de semana habrá otro euro compromiso ante Desamparados en San Juan.

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Sebastián Corti, Nahuel Roselli y Joaquín Solaberrieta; Enzo Vértiz, Diego Hidalgo, Leonardo Fredes y Francisco Leonardo; Joaquín Romea y Enzo Astiz. DT: Alexis Matteo.

Cambios: PT 32' Ever Ullúa por Vértiz; ST 14' Diego Martínez por Fredes y 28' Matías Leguizamón por Solaberrieta.

Sol de Mayo (Viedma) (2): Juan Torralba; Gastón García, Juan Iurino, Lautaro Brienzo y Juan Elordi; Enrique Narvay, Leonardo Morales, Fernando De la Fuente y Alberto Reyes; Fernando Valdebenito y Diego Galván. DT: Mauricio Del Cero.

Cambios: ST 11' Matías Olivera por Narvay, 33' Héctor Morales por Valdebenito y 39' Cristian Verona por Reyes.

Goles: ST 10' Elordi (SdM) y 17' Olivera (SdM).

Árbitro: Maximiliano Macheroni, de Rosario.

Estadio: "Guillermo Trama".

Resto de la fecha

Villa Mitre (BB) 2 - Huracán (LH) 0

Camioneros 1 - Sansinena (GC) 0

Juventud Unida (SL) 0 - Desamparados (SJ) 0

Deportivo Maipú (M) 1 - Olimpo (BB) 0

Cipolletti (RN) 1 - Deportivo Madryn 1

Lunes: Ferro de Pico vs. Estudiantes (SL)