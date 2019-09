Anahí Ramos y el joven Ary Jackson presentan “Eterno”

El legado artístico de Michael Jackson tendrá homenaje en un show que, a ritmo de video clip, repasará toda la obra del considerado "Rey del Pop".

A una década de que Micheal Jackson perdiera la vida, su legado artístico incomparable es continuamente admirado, imitado e idolatrado por colegas y fans. Con ese espíritu, Anahí Ramos y el joven Ary Jackson crearon el espectáculo "Eterno", en el que homenajean al denominado Rey del Pop.

El show, que a ritmo de video clip, repasa la obra de quien fuera un ícono de la música y la cultura pop, tendrá lugar este viernes 27 de septiembre, a las 21 horas, en el teatro Colón de Hipólito Yrigoyen 1665, en donde están a la venta las entradas.

La puesta en escena de "Eterno" cuenta con un talentoso grupo de bailarines de entre 14 y 23 años que interpretan de manera precisa cada canción de Michael Jackson: se trata de Martina Binda, Tamara Hernández, Lucia Amoedo, Karina Torres, Morena Ale, Yamila Alcojor, Sofía Miguel, Agustina Molina, Elías Martínez, Lucrecia Correa, y Cristián Rodríguez.

La dirección general del espectáculo es de Anahí Ramos, la dirección artística de Ary Jackson y la producción audiovisual es de Gonzalo Menendez.

Algunos de los temas que integran el espectáculo son: "They don´t care about us; Human nature; The way you make me feel; Stranger in Moscow y los infaltables Thriller y Billie Jean, entre otros.