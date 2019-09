La ANMAT prohibió la comercialización de productos Nevares por “exceso de grasas trans”

El organismo emitió a través del Boletín Oficial la prohibición a la salida del mercado de alfajores, budines, galletitas y turrones de la marca.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó este viernes, en la disposición 7894/2019, la comercialización de una amplia gama de productos fabricados por la empresa Nevares en todo el país. La disposición, comunicada por medio del Boletín Oficial, incluye tanto los tradicionales alfajores Nevares, como también a las obleas y otros dulces de la empresa y los alfajores Fulbito.

La medida fue tomada luego de que el Departamento de Inspección Sanitaria, dependiente de la Dirección de Fiscalización y Control del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), considerara que no se llevan a cabo “Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)” en los procesos de producción. Además, la ANMAT manifestó que la empresa no cumple con las reglamentaciones dispuestas en el Artículo 155 tris del Código Alimentario Argentino, en la que se dispone que los productos no deben contener ácidos grasos trans en un porcentaje mayor al “2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y 5% del total de grasas en el resto de los alimentos”.

Sin embargo, Nevares explicó mediante un comunicado que los lotes de productos analizados fueron elaborados el 5 de febrero de este año y que, al conocer el incumplimiento del máximo de contenido de grasas trans por la notificación de la ANMAT, “inmediatamente (…) la compañía organizó el retiro del mercado de los productos de los lotes involucrados llegando inclusive al comercio minorista”.

Por otro lado, menciona que “el 24 de julio se llevó a cabo la destrucción total de los productos”, por lo que hoy se emitió el comunicado sólo por cuestiones administrativas. Los directivos de la compañía también calificaron al evento de “hecho puntual que ya ha sido resuelto”, luego del cual la empresa adecuó sus más de 160 productos a los estándares requeridos y continuó con la comercialización de manera normal.

El Departamento de Inspección Sanitaria había realizado una inspección en la Compañía Americana de Alimentos S.A. ubicada en Tortuguitas, partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde había tomado muestras de distintos productos de la empresa alimenticia para que sean analizadas por el Deparamento Control y Desarrollo del ANMAT.

El comunicado emitido hoy en el Boletín Oficial restringe la venta de productos que van desde golosinas como la “mini torta sabor chocolate rellena con dulce de leche y mousse sabor a vainilla cubierta con baño de repostería” Chocoblok, la oblea “rellena con crema de maní cubierta con baño de repostería” de la marca, el “turrón de maní recubierto con oblea con baño de repostería” denominado Fantasía, la “oblea con relleno sabor a vainilla cubierta con baño de repostería” Crocbar, la “oblea rellena con pasta a base de azúcar y leche con sabor a vainilla, arroz inflado, cubierta con baño de repostería” Swiss Roll, la “oblea con relleno tipo mousse sabor de chocolate y maní con baño de repostería” de la marca Snack, hasta el “alfajor relleno con dulce de leche recubierto con baño de repostería fantasía blanco” marca Genio, el “alfajor con relleno a base de cacao cubierto con baño de repostería, fantasía blanco” de Mogy, el “alfajor relleno con pasta de marroc” marca Bulbito.

De esta manera, encontraron que varios de sus productos contenían altas cantidades de grasas trans y ácido sórbico, y el turrón de maní “Fantasía”, con baño de repostería, además “contenía ácido sórbico y ácido benzoico como conservadores no permitidos para este tipo de productos”.

A pesar de esto, el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires pudo constatar que “la empresa cumple con las condiciones sanitarias como Elaborador, Fraccionador, Expendedor, Distribuidor, depósito, de masas, budines, postres, galletitas, pan dulce y sus ampliaciones de 2006 y 2013”.