"El fin de la historia", radiografía del ciclo de Álvarez en Aldosivi

"Este es el fin de la historia", dijo Gustavo Álvarez en la conferencia de prensa donde anunció su renuncia al cargo de entrenador de Aldosivi, sitio donde permaneció un año y diez meses (678 días, para más precisión). La derrota ante Unión lo convirtió en el quinto DT que se va de la Superliga al cabo de 8 fechas. Fútbol argentino en estado puro.

Finaliza así el ciclo de un director técnico que quedará en la historia por haber conducido al equipo que salió campeón y ascendió de la Primera B Nacional a la máxima categoría.

Álvarez llegó mirado de reojo por los hinchas, cuando el 17 de noviembre de 2017 reemplazó al "renunciado" Walter Perazzo. "¿Quién lo conoce?", se preguntaban varios. El nacido en Haedo venía de una buena campaña en Temperley, al cual logró mantener en primera tras haberlo conducido interinamente primero, luego confirmado en el cargo. Y la realidad, es que nunca fue del todo aceptado o reconocido por los simpatizantes, aún en las momentos más "dulces". Su bajo perfil, lejos de declaraciones "para la tribuna", un discurso de convencimiento en su idea y una visión del fútbol sin dramatizar, no fueron un "plus" de valoración por parte de la gente, que venía de un enamoramiento con "Teté" Quiroz.

Asunción e histórico ascenso

El ahora exDT de Aldosivi asumió en la B Nacional con el equipo en el séptimo puesto de la tabla, tras ocho fechas y lejos de las aspiraciones de ascenso y con un plantel costoso de jugadores experimentados. Y logró, no sin espinas en el medio, el ascenso. Debutó el 27 de noviembre de 2017 con triunfo 1-0 sobre Brown de Adrogué como local. De sus primeros 8 partidos, ganó 5 y empató 3 con un Fernando Telechea goleador. El equipo se metió en la pelea, más aún cuando en el verano sumó a la figura de Cristian Chávez.

Luego, sufrió dos derrotas ante Quilmes y Sarmiento que sembraron dudas. Se recuperó con victorias ante Dálmine y Gimnasia de Jujuy en el norte. A falta de dos fechas igualó sobre la hora (gol de Yeri) como local ante Los Andes, 1 a 1, y el presidente José Moscuzza en la confitería del estadio lo criticó públicamente.El equipo no había jugado bien y San Martín de Tucumán podía alcanzarlo en la cima.

Pero el equipo se recuperó: triunfos ante Villa Dálmine y Gimnasia de Jujuy en el norte. Sin embargo, a tres fechas del final, empató como local ante Los Andes (1-1) y cayó como visitante ante el descendido Deportivo Riestra (0-1). Así, quedó dos puntos abajo del líder Almagro y dependía de un milagro en la última fecha para lograr el ascenso.

Lo cierto es que el lunes 30 de abril de 2018, Aldosivi salió a la cancha obligado a vencer a Estudiantes de San Luis (también descendido) y esperar que dos resultados ajenos se le den a favor. El "Tiburón" hizo su parte: 2-0 con goles de Chávez y Telechea. ¿Almagro? Empató 0-0 con Brown de Puerto Madryn en el Sur; ¿San Martín de Tucumán? si ganaba ascendía, pero cayó ante Brown de Adrogué (luego sería el segundo ascendido). Entonces, a jugar un desempate ante Almagro en cancha de Arsenal, el jueves siguiente, sin Telechea y Villar como bajas relevantes.

El 4 de mayo de 2018 fue un día histórico para el fútbol marplatense. Triunfo 3-1 sobre Almagro, con goles de "Pitu" González, Emiliano Ellacópulos y Cristian Chávez ante miles de hinchas que viajaron a Sarandí. Retorno a Mar del Plata, caravana inolvidable. Allí Álvarez se ganó por primera vez el respeto de la gente.

Veintiún jugadores nuevos y permanencia en primera

Tras el ascenso, la relación del entrenador con varios referentes de aquel plantel no era consolidada. Sólo permanecieron Fernando Telechea (sin lugar, se iría luego en el receso de verano), Antonio Medina, Nahuel Yeri e Ismael Quilez. Se fueron Leandro Somoza, Maximiliano Velázquez, Arnaldo González, Franco Canever, Sebastián Moyano, Emiliano Ellacópulos, entre otros. Y llegaron 21 jugadores nuevos: Luciano Pocrnjic, Fabián Assmann, Emiliano Amor, Leonel Galeano, Jefferson Mena, Leonardo Sánchez, Lucas Villalba, Leandro Sapetti, Ezequiel Videla, Fernando Godoy, Iván Colman, Matías Pisano, Juan Galeano, Dardo Miloc, Federico Gino, Emiliano Ozuna, Juan Ignacio Silva, Facundo Castillón, Leonardo Areal, Denis Stracqualursi y Javier Iritier.

Una jugada arriesgada que salió muy bien. Aldosivi fue uno de los equipos "sensación" en la renovada Superliga, con un arranque que tuvo cinco victorias y tres derrotas, al compás de Matías Pisano y Cristian Chávez. Cerró el 2018 con un buen empate ante San Lorenzo en el Minella y una victoria sobre Argentinos en La Paternal, muy cerca de los puestos clasificatorios a la Copa Sudamericana. El equipo de Álvarez tenía una idea de juego, la desarrollaba con ejecución al libreto, y era un equipo difícil para los rivales. Y la dirigencia, enamorada, le renovó en enero el contrato hasta junio de 2020.

Pero la segunda parte del torneo no fue del todo buena. Dos triunfos, cuatro empates, cuatro derrotas. Apenas seis goles convertidos. El equipo perdió profundidad y efectividad. Comenzó el año con derrota ante Racing, a la postre campeón. Se alejó de la chance de la clasificación internacional. En marzo, encima fue eliminado sorpresivamente por Gimnasia de Mendoza (de la B Nacional) de la Copa Argentina. Y la permanencia que parecía iba a asegurar tempranamente, la logró faltando tres fechas luego de un 3-0 sobre Colón en el Minella.

En la Copa de Superliga, eliminó a Rosario Central y despidió la temporada con un 0-6 ante River en el Monumental.

Una base a medias, otros 14 jugadores, y una idea que no prosperó

El buen campeonato anterior de Aldosivi indicaba que el club mantendría gran parte de la base del equipo y la potenciaría con nuevos jugadores. Era lo ideal. El goleador Cristian Chávez fue vendido en 2 millones a Independiente de Avellaneda, pero no fue sustituido hasta aquí con un jugador de su nivel. Por motivos personales o económicos, no continuaron Emiliano Amor -puntal de la defensa-, Dardo Miloc -le daba equilibrio al equipo- y Matías Pisano -el "gambeteador". Sí continuó gran parte de la defensa. Del medio para arriba, menos Federico Gino, un equipo nuevo. Llegaron 14 jugadores, muchos con más pasado que presente.

Un error grosero del juez de línea Manuel Sánchez privó a Aldosivi de empatarle sobre la hora a Estudiantes en La Plata (gol mal anulado a Hernán Burbano). Luego, Aldosivi igualó como local ante Argentinos con una imagen que no convenció. Se le plantó bien a Boca en La Bombonera, pero su falta de definición la pagó caro con un lapso donde el "Xeneize" se "enchufó" con todas sus figuras (0-2). Ante Atlético Tucumán no jugó bien, pero tuvo toda la efectividad para un 3 a 0 exagerado. Lejos de resurgir, le ganaba a Talleres en Córdoba y con fallas defensivas se lo dieron vuelta (2-1). Encima, perdió para el resto del año a Román Martínez, intervenido en su rodilla. También perdió por desgarros a Hernán Burbano, Sebastián Rincón, Francisco Grahl y Nahuel Yeri.

Gustavo Álvarez siempre apostó al 4-3-3. No le dio lugar a los jugadores de "corte" en el medio. Gonzalo Verón no fue abastecido como centrodelantero. Facundo Bertoglio nunca desniveló. Solís y Rincón -en su retorno- alternaron más malas que buenas decisiones en ataque. Sin jugar bien le ganaba a Patronato de Paraná 1 a 0, pero la visita se lo igualó a los 89 minutos. Y en Rosario, tocó fondo ante un buen Newell´s. Se veía venir el final, y Unión fue la confirmación.

Abruptamente, Álvarez se fue de Aldosivi. Por motus propio, para no forzar más una relación desgastada y con los hinchas insultando desde afuera. "Quiero que me recuerden por lo anterior y no por este final", dijo en el cierre de su despedida. Gustos al margen, con errores y aciertos, el entrenador fue un gran profesional, correcto y trabajador. El tiempo dirá cómo será recordado.

Los números de Álvarez en Aldosivi

-Dirigió 55 partidos oficiales: 16 en la B Nacional; 33 en la Superliga, 4 en la Copa de la Superliga y 2 por Copa Argentina.

-Ganó 20 partidos (10 por Superliga, 1 Copa de Superliga, 9 en la B Nacional).

-Empató 14 (8 por Superliga, 4 por B Nacional, 1 por Copa de Superliga, 1 por Copa Argentina -con Olimpo, y eliminado por penales-).

-Perdió 21 (3 por B Nacional, 15 por Superliga, 2 por Copa de Superliga, 1 por Copa Argentina).

-Anotó 53 goles (21 por B Nacional, 27 por Superliga, 4 por Copa de Superliga, 1 por Copa Argentina)

-Recibió 58 goles (13 por B Nacional, 34 por Superliga, 9 por Copa de Superliga, 2 por Copa Argentina).

-Porcentaje de puntos obtenidos: 47,74 %.