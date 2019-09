Volver a sumar es el objetivo de Círculo en San Juan

Con dos derrotas consecutivas, el "papero" cayó al fondo de la tabla y buscará recuperarse en la visita a Desamparados desde las 19.

Cambia para cambiar. Ante Sol de Mayo, por primera vez en la temporada, Círculo sufrió el salto de categoría y fue superado por un equipo con otra dinámica y roce. Por obligación o decisiones tácticas, Alexis Matteo dispuso cinco modificaciones para enfrentar desde las 19 a Desamparados en el "Serpentario" sanjuanino.

En todas las líneas habra variantes. En el fondo, la vuelta de Nicolás Ayr le permitirá poner por primera vez la dupla central que imaginaba antes del certamen junto a Nahuel Roselli. En el lateral izquierdo, ante la ausencia de Solaberrieta por lesión, llegó la oportunidad desde el arranque para Matías Leguizamón. Con el regreso del exAldosivi, el "comodín" Sebastián Corti s e moverá al sector central de la mitad de la cancha, donde lo hizo de gran manera ante Olimpo e intentará darle mayor equilibrio al equipo. De esta manera el que sale es Hidalgo.

Ya en la parte más ofensiva, Nahuel Pájaro también estará por primera vez entre los once por el lesionado Enzo Vértiz. Sin la explosión del "turbo", "Piki" apostará a la velocidad de Ever Ullúa por la izquierda, corre a Francisco Leonardo adentro y sale Fredes. El último será el retorno de Gabriel Martinena, que no juega desde la segunda fecha con Huracán, y el que deja el equipo es Enzo Astiz que se resintió de la lesión en el tobillo.

Con este panorama, el "papero" buscará cambiar la cara, hacerse fuerte y empezar a sumar en un torneo que de entrada sabía complicado.

Probables formaciones

Desamparados (San Juan): Emilio Crusat; Pablo Aguilar, Alfredo González Bordón, Matías Giammalva y Facundo Torres; Ricardo Tapia, Leandro De Muner, Emanuel Décimo, Pablo Jofré; Michel García y Matías Montejano. DT: Mauricio Magistretti.

Círculo Deportivo: Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Nicolás Ayr, Nahuel Roselli y Matías Leguizamón; Nahuel Pájaro, Sebastián Corti, Francisco Leonardo y Ever Ullúa; Joaquín Romea y Gabriel Martinena. DT: Alexis Matteo.

Estadio: El Serpentario.

Árbitro: Sebastián Márquez, de Mendoza.

Hora: 19.