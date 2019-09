Con plantel completo, Quilmes comenzó la pretemporada

El "Cervecero" inició su preparación bajo las órdenes de Manuel Gelpi, de cara a la Liga Argentina que comenzará a mediados de octubre.

Comenzó una nueva etapa en Quilmes, con la mirada puesta en la próxima campaña. Con un campeonato con fecha de comienzo estimado para el 15 de octubre, la dirigencia y el cuerpo técnico se propusieron realizar una preparación larga con distintas etapas, incluido varios amistosos que próximamente serán confirmados.

El lunes por la mañana, con todo el plantel presente más juveniles y jugadores libres con pasado en el club, se inició el proceso con un primer turno de gimnasio y luego una mezcla entre trabajos físicos y de técnica individual en el "José Martínez" de la Sede Social.

Tras el primer día, el entrenador Manuel Gelpi manifestó que "que es un proceso largo de cara al arranque de la competencia. Ahora es momento de trabajar en lo físico que es lo más importante y prioridad en esta etapa. De a poco tendremos los primeros contactos con la pelota para luego empezar a incorporar conceptos".

Sin lugar a dudas, el hecho de contar con todo el plantel a disposición desde el primer día es un paso importante para Gelpi. "Estoy muy contento por contar con todos los jugadores, nos propusimos tomarlo como una ventaja. Nos va a permitir tener mayor rotación y mejor calidad en los entrenamientos".

En la misma línea, Gregorio Eseverri no escondió su felicidad por volver al club: "Estoy muy contento de empezar, ya con ganas de cambiar la sensación que quedó acá de la temporada pasada. Hay mucha gente identificada trabajando y este grupo que se armó hará todo lo posible para poder darle alegrías a la gente".

El alero, quien obtuvo dos ascensos en Quilmes, también destacó la importancia de tener la plantilla completa desde el inicio, asegurando que "es muy valedero empezar desde el primer día con equipo completo y no esperar a nadie. Nos va a ayudar estar juntos y tiene que ser el punto de partida para una buena temporada".

Muy querido por el público tricolor, el "Goyo" siente de cerca el cariño de la gente. Respecto a los mensajes que recibió tras su regreso, manifestó que "es una sensación muy linda poder volver. El hincha siempre me trato bien, tanto cuando jugué acá como cuando no estuve y es una alegría estar de regreso. Trataré de aprovecharlo pero siempre pensando en trabajar para que todo lo bien que me tratan y cómo me hacen sentir poder retribuirselo a la gente".