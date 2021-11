Quilmes, en dos suplementarios, se quedó sin chances de entrar al Súper 8

Quilmes se quedó con las manos vacías en un partido que pudo ser para cualquiera, que corrió de atrás en la primera mitad, que revirtió en el complemento hasta llevar la definición a suplementario dos veces. Pero Gimnasia y Esgrima La Plata terminó siendo más efectivo, lo cerró mejor y se quedó con el triunfo 95 a 93 que lo depositó al Súper 8 de la Liga Argentina de Básquet. Quilmes cierra la primera fase el domingo ante Ciclista Juninense.

La sensación que queda, es que tanto luchar fue en vano. Porque no fue una noche fácil para el tricolor, que se fue abajo al primer descanso corto por 22 a 12 y supo que iba a tener que hacer muy bien las cosas si quería quedarse con la victoria. El segundo chico fue más parejo, pero igual el control seguía siendo del dueño de casa que mantuvo la diferencia y se fue al vestuario 39 a 30.

A la vuelta del entretiempo, se vio lo mejor del equipo de Manuel Gelpi, que se apoyó en el goleo de Castellani, tuvo apariciones fulgurantes de Negrete y ahicó la distancia a 3 (53-50), para llegar en partido al cierre. No sólo eso, sino que con el envión llegó incluso a ponerse al frente en el marcador, pero nunca se pudo cortar. Parecía más entero Gimnasia en el final, pero Quilmes lo emparejó desde la línea, ninguno lo pudo romper y se fueron al tiempo extra.

Otra vez el local salió mejor parado, de la mano de Gianella, pero el "tricolor" respondió con sus dos figuras (Castellani y Negrete) para seguir a tiro, tomar la delantera y encaminarse a un triunfo que no se dio porque Ligorria, desde el perímetro, obligó a cinco minutos más. En el segundo suplementario, el "lobo" sacó una diferencia rápida y ya no hubo reacción, más allá de un nuevo triple de Castellani (goleador de la noche con 28), el local esta vez no falló y lo selló desde la línea para quedarse con la victoria y la clasificación.