Presentaron un programa que busca garantizar la alimentación de los niños

El candidato a gobernador Eduardo Bucca lanzó el proyecto en Mar del Plata que hace hincapié en la nutrición de los recién nacidos en sus primeros mil días.

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Consenso Federal 2030, Eduardo Bucca, presentó en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) el programa Primera Infancia, el cual busca garantizar la alimentación para los niños recién nacidos en los primeros mil días de vida.

En diálogo con 0223, el diputado nacional explicó que "este programa tiene que ver con cuidar los primeros mil días de los niños bonaerenses" ya que, según precisó, el 51% de los niños de la provincia son pobres. "Nacen entre 270 mil y 300 mil por año, es muy importante cuidarlos. Muchos no tienen garantizada una buena nutrición y eso no puede ocurrir, es inadmisible", recalcó Bucca, acompañado del concejal Santiago Bonifatti.

Respecto a la declaración de la emergencia alimentaria que le solicitaron desde distintos sectores a la gobernadora María Eugenia Vidal, el legislador que integra el espacio que lidera Roberto Lavagna criticó "la compleja situación del país". "Le envié una nota a la gobernadora Vidal para que ejecute un programa que contemple estas cuestiones que tienen que ver con garantizar el acceso a la salud. Lo que falta muchas veces es decisión política. Para esto hay que crear un consenso entre todos los actores de la sociedad donde pongamos foco en los mil días", indicó.

En este contexto, el candidato a gobernador de Consenso Federal pidió crear un observatorio de la provincia de Buenos Aires para articular los recursos existentes entre distintas áreas del Estado, fortalecer la atención primaria de salud y ampliar los centros vacunatorios. "Si a los niños no los protegen los adultos y las instituciones, están solos", sostuvo.

Preocupado por este panorama, Bucca recalcó que a los comedores ya no solo asisten niños, sino también jóvenes y adultos que no están contemplados dentro del servicio alimentario escolar. "Es muy importante que decreten la emergencia alimentaria. No podemos mirar hacia un costado y saber que hay niños que no están comiendo", exigió

Para finalizar, Bucca destacó las instalaciones de la Escuela de Medicina de la Unmdp y resumió: "Es muy importante que exista esta escuela en Mar del Plata. Hay que apostar a este tipo de instituciones".