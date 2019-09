La devaluación también golpea a Cáritas: "Necesitamos más donaciones”

Es debido a los aumentos en los alimentos. La organización eclesiástica a través de la Noche de la Caridad entrega unas 350 viandas por día para gente en situación de calle. No recibe apoyo estatal.

La intensa ola polar que atraviesa Mar del Plata en un difícil contexto inflacionario, la sufren decenas de personas en situación de calle, que padecen las frías temperaturas. En ese marco, día a día como desde hace 19 años, la Noche de la Caridad asiste todas las noches con alimentos a cientos de marplatenses que no tienen techo o que carecen de trabajo.

“Nos estamos sosteniendo gracias a las personas que nos ayudan con sus donaciones. Estamos totalmente agradecidos con ellos porque los precios de los alimentos han aumentado. Y estamos haciendo un mayor esfuerzo en la búsqueda de donantes”, expresó en diálogo con 0223, el padre Fabián Yanes, vicepresidente de Cáritas Mar del Plata.

El presbítero señaló que la Noche de la Caridad no recibe directamente ayuda del Municipio –si lo recibe el Hogar Nazareth con un convenio anual- por lo que puede realizar entre 300 y 350 viandas diarias, “gracias a las donaciones a las parroquias y distintos eventos”.

“La variable climática no la podemos manejar y la económica tiene sus responsables y lamentablemente afecta a los más débiles. De estar haciendo entre 100 y 200 viandas hace un tiempo alcanzamos las 350. Y no solo vienen a pedirla la gente en situación de calle sino también los que tienen techo pero no pueden comprar comida”, cerró Yanes.