Círculo quiere hacer valer el empate en Bahía

El "papero" debuta como local ante Huracán Las Heras y buscará un triunfo que le dé mayor importancia al 0 a 0 con Olimpo. Matteo realizará dos cambios obligados.

Con las buenas sensaciones que dejó en su presentación, Círculo Deportivo hará su estreno como local en el "Guillermo Trama" este domingo a las 15 frente a Huracán Las Heras de Mendoza, por la seunda fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A. Las lesiones de Bruno Cabrera y Enzo Astiz, obligan a Alexis Matteo a tener que hacer dos modificaciones respecto al once del debut.

Es un largo camino, hay muchos jugadores nuevos, pero rápidamente el "papero" ha demostrado en los amistosos y frente a Olimpo que pudo entender y llevar a la práctica la idea de "Piki" Matteo. Ahora intentará hacerlo como local, en un contexto desfavorable desde lo climático, en una cancha que estará mojada, pesada, y que no favorece el juego por abajo del dueño de casa.

Sin embargo, es un partido que puede definirse desde las pelotas detenidas y fue una de las armas mejor utilizadas por Huracán Las Heras en el debut ante Juventud Unida de San Luis, que ganó 1 a 0 con un cabezazo a la salida de un córner en tiempo de descuento. Por eso, deberá estar muy atento el conjunto de Otamendi a estas circunstancias. Encima, perdió altura. Porque la salida de Bruno Cabrera por una lesión llevará a la zaga a Sebastián Corti, quien habitualmente no se desempeña como central y el juego aéreo no es su fuerte. Y también estará afuera Enzo Astiz, otro de buen desempeño en las alturas.

Más allá de las ausencias, el sistema no se resiente, Diego Hidalgo será el volante central de contención cuidando las espaldas de Leonardo Fredes y Joaquín Romea, como hizo en Bahía Blanca, será el compañero de ataque de Martinena.

Círculo Deportivo: Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Nicolás Ayr, Sebastián Corti y Joaquín Solaberrieta; Enzo Vértiz, Diego Hidalgo, Leonardo Fredes y Francisco Leonardo; Gabriel Martinena y Joaquín Romea. DT: Alexis Matteo.

Huracán Las Heras (Mendoza): Federico Cosentino; Gabriel Vallés, Adolfo Tallura, Juan Manuel Barrera y Nicolás Inostroza; Hernan Tifner, Emiliano García e Ivo Hongn; Cristian Lucero, Maximiliano Herrera y Joan Juncos. DT: Alejandro Abaurre.

Árbitro: Sergio Testa, de Bahía Blanca.

Estadio: "Guillermo Trama".

Hora: 15

Resto de la fecha

15.30 Camioneros vs. Olimpo (Bahía Blanca)

16hs. Cipolletti vs. Peñarol (San Juan)

16hs. Juventud Unida (San Luis) vs. Sansinena (Gral Cerri)

17.30 Deportivo Maipú (Mendoza) vs. Estudiantes (San Luis)

19hs. Desamparados (San Juan) vs. Sol de Mayo (Viedma)

Postergado: Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Deportivo Madryn

Libre: Ferro de Pico