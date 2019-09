Alexis Matteo: "Sabemos que sumar siempre sirve"

El entrenador de Círculo Deportivo hizo un balance más que positivo de estas primeras fechas y aseguró que "pensábamos tener este rendimiento en la cuarta o quinta fecha". Mirá el resumen del partido.

Apenas había pasado un ratito del final del partido, cuando Alexis Matteo se calzó la mochila para dejar el "Guillermo Trama" y se prestó al diálogo con 0223, donde realizó un balance del empate ante Huracán Las Heras y de lo que ha sido este comienzo de Federal A para Círculo Deportivo. Tranquilo, analítico, mirando los aspectos positivos de su equipo, el entrenador "papero" destacó la personalidad y la postura de sus jugadores frente a rivales con más rodaje, y celebra estar "a la altura de las circunstancias". Además, te dejamos el video con lo mejor del 1 a 1 en Otamendi.

Fue una parada brava para Círculo y cuando muchos creen que una igualdad de local es un mal resultado, para el "papero" no lo fue, por lo que significaba el debut comoo local y la jerarquía de un rival con muchas cosas interesantes. "Ellos son un equipo que se hacen fuerte en ofensiva, con tres delanteros, transiciones rápidas, de mucho oficio en lo físico, por momentos nos llevaron puestos, estamos pagando un poco el precio de la categoría. Cuando nos adaptamos, supimos tomarle los hombres de punta se hizo un partido más abierto, sobre todo en el primer tiempo, cuando el que hacía el gol iba a tener una ventaja importante. Ya en el segundo tiempo los dos leímos el juego y se hizo más difícil, capaz aburrió un poco pero nosotros pudimos frenar el empuje que traían y asociándonos también pudimos lastimarlos", analizó "Piki".

El campo de juego no fue un detalle, las lluvias y humedad de los últimos días, cambió el estado del piso y jugó su partido. "Se jugó con una intensidad muy grande y el factor de la cancha influye, te saca piernas, estaba pesada. Me voy conforme, seguimos creciendo, seguimos sumando y para nosotros es importante sumar, más con un equipo candidato como es este, me pareció un gran equipo, con grandes jugadores y nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra y tenemos que saber que sumar siempre sirve".

Los entrenamientos y amistosos habían demostrado que el equipo, pese a tener poco tiempo de preparación y una pretemporada más corta de lo habitual. Sin embargo, respondió y lo pudo llevar a cabo en el arranque de la competencia oficial. "Nosotros pensábamos tener este rendimiento en la cuarta o quinta fecha, y nos encontramos que estamos jugando de igual a igual con equipos que tienen una trayectoria importante y experiencia en este tipo de torneos, con más tiempo de trabajo, se conocen, pero sobre todas las cosas, nosotros tuvimos contra Olimpo seis chicos que debutaban en la categoría, hoy (por ayer) el "Paisa" Hidalgo también jugó su primer partido en la categoría, entonces el mérito es doble y hace que estemos a la altura de las circunstancias. Es verdad que lo pudimos perder el partido, pero también es verdad que lo pudimos ganar", sentenció el entrenador.

Por último, agradeció a sus jugadores y envió un mensaje al plantel: "Otra cosa para destacar es la respuesta de los jugadores. Seba Corti se sumó a la zaga central y lo hizo muy bien, no pudo estar Astiz, jugó Romea y cumplió con las expectativas, se lesionó Martinena, entró Ullúa y estuvo a la altura, esas son cosas que suman y en dos fechas nos aparecieron muchos obstáculos que el grupo los resolvió y eso nos deja muy conformes y tranquilos de que tenemos un plantel largo y podemos agarrar lo que necesitemos. Y es un aliciente para los que están esperando, que no tienen tiempo ni de hacer "puchero" si no les toca, porque a la otra fecha están citados o están adentro, entonces tienen que doblar ese esfuerzo y nosotros tratar de tener a todos contentos y a todos en su óptimo nivel para el día que los necesitemos".