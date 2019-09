Las mejores frases y fotos de la impactante presentación de Maradona en Gimnasia

El "10" tuvo un primer encuentro inolvidable con los hinchas del "Lobo" platenses.

Diego Armando Maradona tuvo una presentación inolvidable en el estadio "Juan Carmelo Zerillo" de La Plata. El flamante entrenador de Gimnasia, que buscará lograr la permanencia del equipo en la primera división, fue recibido por más de 25 mil hinchas que colmaron el escenario del bosque platense.

Emocionado hasta las lágrimas en varios pasajes, superado por la situación en una demostración de afecto que hacía tiempo no vivía -y era tan común en su época de futbolista profesional-, Diego tomó el micrófono en el centro del campo de juego para hablarle a la gente. Luego, sus jugadores hicieron un entrenamiento informal. Mientras tanto, Maradona fue un show de arengas, saludos, gritos. Algunos hinchas invadieron el campo de juego para saludarlo. Y en el cierre de la tarde, brindó una conferencia de prensa.

A continuación, las frases más destacadas de Maradona en Gimnasia:

-"Yo no soy ningún mago, a mí me gusta trabajar. A mí me gusta ganarme la plata corriendo, como lo hice toda mi vida".

-"Este grupo va a ser un ejemplo (...). No les quepa duda de que el domingo nos vamos a jugar la vida. Acá no se juega con ametralladoras ni con revólveres, acá se tira el centro atrás y la empuja el compañero que viene para que festejemos todos".

-"Quiero pedirles encarecidamente a todos mis futbolistas que cuando yo los tire a la cancha se maten por toda esta gente, que traben con la cabeza si es posible".

-"Acá se viene a entrenar y el que no entrena, no juega. El que venga, la va a tener dura con nosotros"

-"¿Cómo puedo explicar yo con palabras las sensaciones que a uno le pasan por el cuerpo? No lo puedo creer, se me apareció mi vieja y pensé en todos mis hijos, pensé que mi viejo me dejó un legado".

-"Hoy, me sentí en el cielo"

-"Necesitaba vivir uno de los últimos años míos en mi país y después veré qué hago"

-"La cancha siempre fue el desahogo de los domingos, pero últimamente es la brutalidad lo que mueve todo. Vamos a darle tranquilidad a la gente, que no se tenga que tirar abajo de un colectivo para llegar a un partido"

-"A Gimnasia lo relaciono con Gustavo Ballas (NdeR: exboxeador argentino campeón mundial). Cuando Gimnasia pierde el campeonato con el gol de Mazzoni, este después no le hizo un gol ni a la mujer ..."

-"El dóping del 94 no se lo cree ni un pibito de 5 años. Lo que pasa es que no vendían un billete y tuvieron que hacer que Argentina clasificara y fuera con Maradona. Cuando vendieron todo, dijeron: ´a este ya lo podemos limpiar´"

-"A este país lo quiero sonriente, y no lo veo sonreír para nada. Les puedo asegurar que salimos a caminar con Rocío, pero hasta los negocios no tienen gente, hasta los almacenes están sin abastecimiento y eso no puede continuar. A los 5 años empecé a patear la pelota en Fiorito mio, hoy tengo 59 y no ha cambiado nada. Lo lamento por todos los argentinos"

-"La gente está haciendo estragos para llegar a fin de mes"

-"Spinelli (Claudio Paul, delantero de Gimnasia) que la meta también, porque el Cani (por Claudio Caniggia) lo recordamos por el gol a Brasil"

-"Lo quiero mucho a Cani y sé que no está pasando un buen momento. Quiero aprovechar para mandarle un saludo enorme"