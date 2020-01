Entre sorpresa y alegría: quiénes son los primeros turistas en llegar a Mar del Plata en 2020

En este año se dio la particularidad de que una joven de Villa Urquiza fue, por segundo año consecutivo, la primera en llegar a la ciudad para pasar sus vacaciones.

Como ya es tradición, Mar del Plata volvió a brindar este miércoles una cálida bienvenida a sus primeros turistas en el Espigón del Club de Pesca de Luro y la Costa con la entrega de regalos y diferentes cupones para disfrutar de la gastronomía de la ciudad.

En esta oportunidad, el Gobierno de Guillermo Montenegro decidió hacer el agasajo para las primeras personas que arribaran a la ciudad a través de la autovía 2, la ruta 226 y el Aeropuerto Astor Piazzolla.

Entre otras anécdotas, este año tuvo la particularidad de que una mujer volvió a ser agasajada por las autoridades por segundo año consecutivo por ser la primera visitante en la temporada marplatense.

Se trata de Mara Berruti, quien es oriunda de Villa Urquiza y se acercó hasta Mar del Plata por la autovía 2 junto a su hija y su pareja, Nicolás Waidelich . "Más allá de la experiencia del año pasado, no lo esperábamos porque veníamos sobre la hora", reconoció, en declaraciones a 0223.

La turista comentó que tuvieron que disminuir la velocidad en el camino provincial producto de una "bruma" que afectaba la visibilidad. Inclusive, reveló que hubo otro vehículo que pasó por el peaje antes que ellos pero dijo que no fue seleccionado para el agasajo por "no cumplir con los requisitos".

"Estoy muy contenta y agradecida por este gran recibimiento", afirmó, sin esconder la sonrisa y los regalos de ropa, juguetes, alfajores y otros cupones para disfrutar de cenas en distintos locales gastronómicos de la ciudad.

Miguel Ángel Duarte, de San Juan, hizo lo propio con sus tres hijos pero por la ruta 226. El hombre dijo que salió de su ciudad el 30 de diciembre a las 22 y aseguró que hizo un "viaje de placer y con tranquilidad" hasta llegar hasta la costa.

"La idea era pasar Año Nuevo en Mar del Plata pero nos tocó en Balcarce. Brindamos allá y pasadas las 2 nos dieron la noticia en el peaje de que éramos los primeros turistas. Fue muy lindo saber eso y poder ingresar a la ciudad", reconoció.

El sanjuanino dijo que su estadía en la ciudad se extenderá por el lapso de diez días para después retomar su actividad laboral. "Quiero ver si me dan algunos días más para quedarme", confió, entre risas, y destacó: "Nos han dado regalos de todo tipo".

Y quienes llegaron a las 9 por la vía aérea fueron Lorena Medina junto a Natalia Benito, Leonor Palacios y José María Medina, cuyas raíces se remontan a la capital de Tucumán. Tienen previsto permanecer durante un mes en "La Feliz" para disfrutar enero con total plenitud.

"Me bajé del avión cantando con mi nieta de que llegábamos a la playa y saludaba porque era el primer día del año y ahí me dieron la noticia increíble de que era la primera turista. Los regalos fueron algo impresionante para mí. De verdad no lo esperaba y estoy muy agradecida", expresó a este medo Lorena.