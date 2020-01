Primera edición del "Exifest", música under y algo más en Abbey Road

La banda marplatense Exiliado organizó para este viernes por la noche un gran evento: cuatro bandas, un DJ Set, tatuadores, ilustradores. Entradas anticipadas.

Luego de varios meses trabajando en su tercer disco, la banda local Exiliado organiza la primera edición del festival Exifest, el encuentro de la música under en la ciudad de Mar del Plata. La cita es esta noche de viernes, desde las 21, en Abbey Road Concert Bar (Av. Juan B. Justo 620). Entradas anticipadas (ver más abajo).

La música y otras disciplinas interactuarán en una noche festiva. Tocarán las bandas Circo Freak, Exiliado, Pura Vida y Transmutar desde Buenos Aires; además, se pueden encontrar diversos stands en donde podrán disfrutar del maravilloso arte de Villy Villian ilustrando, Sabrina Verón e ITOR Tattoo tatuando y Corina Guerra de Arte a Flor De Piel en la colocación piercing en vivo.

Franco "Coco" Carobino, guitarra y voz de Exiliado, le contó a 0223 de qué se tratará este enriquecedor encuentro: "Es nuestro primer festival independiente, y buscamos generar un encuentro de la escena under y no tan under, ya que viene gente de Buenos Aires a tocar, ilustrar, tatuar. Y generar también un festival a la altura de las circunstancias en Mar del Plata, y repetirlo las veces que se pueda".

La idea de formar parte de un "nuevo ciclo cultural" es el motor de todo: "Me interesa generar algo que le de lugar a las bandas y que puedan mostrarse. Uno es músico y está constantemente armando fechas, entonces nos preguntamos ¿por qué no hacemos una reunión y juntamos a artistas de varios puntos? La idea es poder replicarlo y también levantar un poco la ciudad que viene jodido a nivel cultural, más para las bandas de abajo", sostuvo.

En ese sentido, "Coco" Carobino profundizó: "Queremos darle algo más a la gente desde los recitales. La música cambió. El arte se hizo mucho más descartable. Hoy en día trabajás muchísimo para un disco, un evento o una canción. Y si no lo supiste manejar, te duró una historia de Instagram. ¡Y es terrible eso, loco! Es increíble. Pero ahí está el tratar de hacer la diferencia, abriendo más el espectro".

Entonces, Exifest buscará subir la vara y marcar que el arte es uno solo, sin importar géneros musicales o vertientes artísticas: "Queremos incluir y abrir la cancha por sobre todas las cosas. Venimos de la escuela metalera, y tocarán otros géneros. Años atrás se revisaban mucho un montón de cuestiones, pero hoy estamos en 2020. Creo que ya quedó atrás que no puedan tocar juntas una banda de pop, de metal y de reggae. En este caso, preferimos optar por el rock y todos sus derivados, para que mañana en otra edición puedan venir artistas de otro género, y mezclar los públicos, que a veces quedan muy sectorizados. Hay que romper con esas brechas", manifestó la voz de Exiliado.

Exifest será dinámico. Las bandas tendrán sets de media hora. Al comienzo, entre cada agrupación y al final, DT Tundo musicalizará la velada, mientras la gente puede disfrutar del arte de los stands.

"Si se puede seguir haciendo y el evento responde como esperamos, la idea es poder armarlo una o dos veces al año. Uno en verano, y otro en invierno, que es bravo en Mar del Plata", expresó ilusionado Carobino sobre el futuro de Exifest, que promete llegar para quedarse.

Entradas anticipadas a la venta:

▪ La Casa de las Guitarras : Belgrano 3420 - Mar del Plata

▪ Conex Tienda Urbana : San Martín 3263 - Mar del Plata

▪ BPM : Guemes 3096 - Mar del Plata (Abierto los Domingos)

▪ Manhattan Instrumentos Musicales : Chacabuco 873 - Tandil

▪ Adnmusic Necochea : Calle 61 N° 2813 - Necochea

▪Por sistema en www.articket.com.ar y en https://abbeyroadmdp.com.ar/evento/exifest-abbey-road-10-1/

▪Boletería de ABBEY ROAD (Mar del Plata) el día del show sin service charge.