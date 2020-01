Imputado por el atentado a la Amia dijo que a "Nisman lo indujeron al suicidio"

Mohsen Rabbani dijo que "Irán no tuvo nada que ver con el atentado" y denunció que "Nisman trabajana para Estados Unidos".

Mohsen Rabbani, principal acusado por el atentado a la AMIA, afirmó en una entrevista radial que al fiscal Alberto Nisman lo mataron para que "no se sepa la verdad" y sostuvo que Irán "no tuvo nada que ver" con el ataque a la mutual israelita que fue volada por un coche bomba en 1994 causando la muerte de 85 personas. "Es probable que a Nisman lo hayan inducido a que se mate porque no tenía ninguna prueba" , agregó.

"Las acusaciones se mantienen porque es un negocio para ellos. Yo me pregunto por qué cuando Nisman queria aclarar a los diputados que podían hacer preguntas muy precisas... ¿quién mató a Nisman? ¿Por qué no dejan que los argentinos sepan la verdad? ¿Por qué encarcelan a D´Elía porque viajó a Irán?", preguntó Rabbani, quien era el principal acusado según la investigación de Nisman.

Rabbani además atacó al fiscal Nisman al decir que estuvo influenciado por Estados Unidos para hacer la investigación contra Irán. "Para eso le pagaban", afirmó el iraní, quien se negó a declarar en la causa AMIA y justificó: "Si no he hecho nada, qué voy a declarar".

Por su parte, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, reclamó esta mañana a Rabbani que "se presente a prestar declaración indagatoria" en la Argentina y no se quede en "la impunidad".

"Tiene cuentas pendientes muy importantes con la Argentina. Es el principal acusado del peor ataque terrorista perpetrado en este país y pesan sobre él alertas rojas de Interpol", sostuvo el dirigente comunitario.

La embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, aseguró que "cualquier situación que tenga la intención de dirimir, debe hacerlo ante los tribunales competentes de este país".

La diplomática recordó que sobre Rabbani "pesa una alerta roja, ha sido incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y fue señalado por la justicia argentina como uno de los hombres clave en la planificación del atentado a la AMIA”.

Rabbani era el agregado cultural de la República Islámica de Irán en la década del '90 y, según Antonio Stiuso y Alberto Nisman, parte de quienes habrían planificado y ejecutado el atentado terrorista el 18 de julio de 1994. La acusación se basó en informe de inteligencia de parte de Stiuso.

En 2007, Nisman consiguió que Interpol publicara las Alertas Rojas, que implica un aviso de captura. Era una de las personas que debían declarar en la causa en calidad de acusado, en caso de que se hubiera puesto en funcionamiento el memorándum de entendimiento que firmaron Argentina e Irán en 2013.