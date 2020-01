“No defendemos la violencia pero nadie controla al público que entra drogado”

Desde el gremio Sutcapra, que representa al personal de admisión de los boliches, cuestionaron la “estigmatización” de la que son víctimas. Pidieron mayores controles por parte del Municipio y de los empresarios.

Luego de los últimos hechos de violencia protagonizados por protagonizados por personal de seguridad en la zona de boliches de Playa Grande, desde el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra) salieron a aclarar algunas cuestiones vinculadas con su profesión.

Los representantes locales del gremio se reunieron esta semana con representantes de la subsecretaría de Seguridad municipal, donde concordaron en que el personal deba estar identificado y capacitado para trabajar en la nocturnidad-

En diálogo con 0223, Federico Albano, delegado local del Sutcapra, aclaró en primera medida que desde el gremio “repudian absolutamente cualquier tipo de violencia” pero aclararon que los trabajadores del sector “no son patovicas, que es despectivo sino que son controladores de admisión y permanencia”.

En tal sentido, pidió que todos los sectores deben reunirse y trabajar en conjunto: “El Municipio debe controlar los alrededores del boliche porque la misma gente que no deja disfrutar de la playa a la tarde es la que a la noche la tenés descontrolada. Y los empresarios deben capacitar al personal, poner cámaras en el interior del boliche y no dejar entrar a cualquier persona, porque no les podes poner límites después”.

“En invierno en Mar del Plata habrá unos 250 trabajadores que en verano se triplican”, precisó Albano, que contó que los trabajadores realizan cursos vinculados a la defensa personal, comunicación, seguridad e higiene, aunque no supo precisar si el personal implicado en la salvaje agresión a dos jóvenes hizo los respectivos cursos cuatrimestrales.

“Tenés 3 tipos que se equivocan y todos somos iguales y no es así. Adentro de los boliches hay gente violenta que puede lastimar a otras porque está drogada y no los podes tocar. Hay que ver la forma en que todos bajamos un cambio. Hay un alto nivel de violencia generalizado”, concluyó.