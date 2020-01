Feroz ataque de un patovica en la puerta de un boliche: lo echaron

Un video que circuló por las redes sociales muestra con un patovica arroja contra el suelo a un joven y lo deja inconsciente. La empresa, que terceriza el servicio de seguridad, pidió que no trabaje más.

El patovica de un boliche del complejo Playa Grande agredió violentamente a un joven que estaba en la calle en medio de una pelea. El video circuló en las últimas horas por WhatsApp y causó conmoción por la manera en que el chico golpea la cabeza contra el suelo.

Según pudo saber 0223, el boliche tenía el servicio de seguridad tercerizado y luego de este incidente le pidieron a la empresa que prestaba el servicio que ese guardia no trabaje más. “Le prestamos mucha atención a ese tema. Ya nos comunicamos con la empresa y vamos a tener una reunión porque son cosas que no se pueden repetir”, informaron desde el boliche a 0223.

El hecho se produjo en la madrugada del 1º de enero. En el video se puede ver que se generan incidentes detrás de los balnearios de Playa Grande. El patovica irrumpe en medio de la escena, toma por los hombros al joven y lo arroja violentamente contra el piso. Las imágenes muestran cómo el chico golpea su cabeza contra el suelo y queda inconsciente.

Según pudo saber 0223, no se radicó ninguna denuncia en la comisaría novena y el joven, luego de ser atendido, se fue a su casa. Desde la fiscalía de turno confirmaron que tampoco hay registros de ingresos en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), por lo que no pueden intervenir de oficio. “Si no hay denuncia y no podemos confirmar que hubo lesiones graves no podemos intervenir”, explicaron a 0223.