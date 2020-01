“Héroe” para los héroes: noche de emoción y homenaje en el Colón

En el marco de su gira costera de verano, el trío lírico pop Héroe tuvo su primera presentacion de la temporada en el Teatro Colón de Mar del Plata, con invitados muy especiales en la platea.

El grupo conformado por Federico Picone (barítono – brillante), Alejandro Falcone (tenor Lírico – spinto) y Sebastián Russo (tenor lirico – ligero), que durante 2019 estuvo en Malvinas invitado especialmente a cantar por la paz y filmar dos vídeos en homenaje a los caídos y veteranos de guerra, pasó este fin de semana por el teatro Colón de Mar del Plata y contó en la platea con la presencia del ex combatiente y nominado al Premio Nobel de la Paz Julio Aro, acompañado por José Luis Capurro ( ex combatiente e integrante de la Fundacion No Me Olvides) y Mariano Garbini ( Presidente del Centro de Ex Combatientes).

La noche comenzó con la presentación por parte del periodista Ricardo Pérez Bastida y contó con la presencia especial de la cantante Mariela Finn.

Promediando la interpretación de un repertorio denominado "Las canciones más bellas del mundo", que recorre lo mejor del pop, rock nacional y la lírica mundial, llegó el momento de cantar "Aleluya" y "Desarma y Sangra", versiones con las que homenajeado a caídos y veteranos de Malvinas, respectivamente, y cuyos videos filmaron en el mencionado territorio. Con la emoción en el aire, el público aplaudió de pie a los ex combatientes presentes en la sala.

Tras cerrar un 2019 que los llevó también a producir su disco con Emanuel Ortega, el trío lírico pop voverá a Mar del Plata el próximo 25 de enero, a las 23:15 y en la misma sede.

Héroe se enrola en el género Lírico-Pop, más conocido en el mundo entero como "classical crossover", emprende el camino explorando un gran repertorio. El “Disco-Debut”, producido por Emanuel Ortega, contó con las cuerdas de la Sinfónica de Bratislava (grabadas en Eslovaquia), los arreglos y la mezcla de José Luis Pagán (Marc Anthony,Jennifer López, Chayanne, Thalia) y la masterización de Antonio Baglio (Alejandro Sanz, Laura Pausini, etc). Todo realizado en Europa, Estados Unidos y Argentina.

El trío ha realizado funciones en el ND Ateneo, Teatro Maipo, Velma Café, etc, así como en celebraciones nacionales a lo largo de todo el territorio e inclusive Malvinas: en abril del año pasado fueron invitados a visitar la isla por una semana y producir videos en homenaje a la paz con sus interpretacioens del Aleluya en homenaje a los caídos (presentado oficialmente en la TV Pública) y “Desarma y sangra” en honor a los veteranos de guerra.

El verano pasado hicieron temporada en Carlos Paz, y este 2020 los tiene recorriendo la costa bonaerense con fechas en Miramar, San Bernardo, Necochea y Monte Hermoso, como anticipo de la gira internacional que los llevará por Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, México, entre otros países.