"Hay empresas que se quieren radicar en Mar del Plata y se tienen que ir a Miramar"

El presidente del Parque Industrial, Ignacio Mesa, visitó los estudios de 0223 Radio y habló de la situación de los sectores productivos y las demandas a las nuevas autoridades.

El intendente municipal, Guillermo Montenegro, participó de un encuentro con representantes de los diferentes sectores productivos organizado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip).

Allí, decenas de empresarios marplatenses manifestaron sus inquietudes a una gestión que recién comienza. Entre los presentes, estuvieron firmas que están instaladas en el Parque Industrial y su presidente, Ignacio Mesa, quien visitó los estudios de 0223 Radio y dijo que "sabemos que el intendente ha recorrido diferentes sectores durante la campaña y está al tanto de la situación de cada sector.

"De todas formas, se volvió a remarcar las necesidades de cada uno y lo que se debería hacer para mejorar el sector productivo que esta bastante atrasado en cuanto a inversión", agregó.

En ese sentido, Mesa planteó que "hay empezar a revertir este momento de crisis y empezar a generar empleo" y destacó que hace años que se vienen planteando las mismas problemáticas". "En la reunión, uno de los sectores que habló fue el naval y contó la cantidad de años (creo que 15) que le vienen pidiendo al Consorcio Porturario por la Terminal de Contenedores", comentó y señaló que en su caso es menos tiempo, pero "deben haber pasado tres intendentes a los que le pedimos la ampliación del Parque Industrial ". "Son temas importantes para una ciudad de casi un millón de habitantes", añadió.

Mesa detalló que "hay 61 empresas en el Parque con un número mas o menos estable, algunos cerrados y otras cambiaron de rubro pero en generar hay empleo estable y diversificado". "Se generan 3.500 puestos de trabajo directos y otros 3.500 de manera indirecta", recalcó.

También, resaltó que "las empresas tienen mucha experiencia y saben como manejarse con las crisis de nuestro país". "Cuando el tipo de cambio esta alto, exportan y si está barato se enfocan en el mercado interno", enfatizó.

Por otra parte, lamentó que "no vemos proyectos de infraestructura con la dimensión para la importancia productiva de una ciudad como Mar del Plata y para el país que es el que necesita a un sector industrial fuerte con perfil exportador y pyme".

Consultado sobre los motivos por el no es posible avanzar en estos puntos, el empresario señaló: "El problema es que siempre caemos en la emergencia. Cuando los políticos enfrentan la gestión se encuentran con un montón de necesidades lógicas y los recursos que hacen falta para movilizar la infraestructura de la ciudad hacia el sector productivo. Son inversiones de largo plazo que se terminan postergando". "Esas grandes inversiones que necesitan créditos y no se ven en un año o dos. Terminan quedando detrás de las necesidades electorales", aseguró.

A su vez, Mesa reconoció que estas dificultades complican la instalación de nuevas empresas y aseguró que "si hoy me pedís un lote, no lo tengo. Es lamentable pero es así". "Hay empresas que se quieren radicar en Mar del Plata y se tienen que ir a Miramar", denunció.

En ese sentido, titular del Parque consideró que "la ciudad tiene un potencial enorme para que crezca el sector industrial y el Parque debería ser mucho más grande, ya que, tenemos por el cordón frutihortícola, puerto y 5 universidades". "Necesitamos inversiones. En la gestión Pulti hubo 15 empresas que quisieron instalarse pero no tenían asfalto, cloacas, agua potable y gas. Muchas empresas quedaron esperando y terminaron instalándose en otro lado", aseveró.

Por último, Ignacio Mesa manifestó que "no estamos hablando de algo millonario ni imposible" y si bien aclaró que "Montenegro no tiene la culpa porque recién está arrancando" destacó que "el presupuesto municipal es de 16 mil millones y no hay nada para obras de infraestructura". "La secretaría de Desarrollo Productivo tiene 86 millones de presupuesto y se va todo en sueldo", finalizó.