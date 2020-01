Para los gastronómicos, "es la mejor temporada de los últimos años"

El gran movimiento de turistas se ve reflejado en el interior de los comercios del rubro. Esperan que febrero sea tan bueno como enero.

Las playas están colmadas. Los centros comerciales, repletos de gente. Las reservas hoteleras para el último fin de semana alcanzan el 95% y entre tanto movimiento, el Ente Municipal de Turismo (Emtur) decidió reabrir un nuevo registro. Mar del Plata atraviesa una de las mejores temporadas y el sector gastronómico no es ajeno a esta situación.

"A nivel gastronómico, se ve una movida importante, los balnearios y hoteles están llenos. Es una muy buena temporada, de las mejores de los últimos años sin lugar a dudas", sostuvo Gastón González, empresario del sector.

Para González, quien forma parte de un grupo de propietarios autoconvocados de restaurantes, cafeterías, cervecerías y otros establecimientos del rubro, "la gente consume". En este sentido, el empresario reparó en que la inflación del 2019 fue del 55% y que los alimentos apenas subieron un 30%. "La gente es inteligente. Mar del Plata no está cara para nada, tenemos un montón de opciones", valoró en diálogo con 0223.

De cara a febrero, González vaticinó que "seguirá igual, con números similares". "Me parece que vamos a tener otro mes excelente", expresó y resaltó que si bien "no vendrá tanta gente" en relación al primer mes de año, Mar del Plata se consolidará como una propuesta atractiva debido a que "muchos no se pudieron ir afuera y quizás vengan".

Para finalizar, representante celebró el lanzamiento de "Soy Marplatense", un programa que anunció el intendente Guillermo Montenegro que propone incentivar el consumo en el mercado interno y generar beneficios tanto para los consumidores como también para los propietarios de los locales.

"Es una iniciativa muy buena, un acompañamiento importante. Nos adherimos casi todos los comercios del sector", resaltó González, quien destacó el trabajo de Selena Marinelli, directora general de Empleo, que permitió que los locales se sumen a la promoción.