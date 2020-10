Preocupa en el puerto la brecha cambiaria: “Cobramos el dólar a $75 pero los insumos cuestan $130”

La situación cambiaria genera incertidumbre en los exportadores del puerto de Mar del Plata, debido a la gran brecha que existe entre el dólar oficial y el informal y a las dificultades en la comercialización.

“El problema es que no hay un horizonte claro de cómo va a estar el valor del dólar y ni hay datos de empresas que los esté afectando. Pero en las reuniones virtuales que mantenemos con distintos sectores, vemos que no hay un horizonte claro de cómo va estar el tema dólar. No hay por ahora un panorama de empresas que la cuestión del dólar los esté afectando directamente, sino que hay mucha incertidumbre si hay o no una devaluación”, sostuvo en diálogo con 0223, Mariano González, gerente de la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport).

En ese aspecto, el empresario advirtió que “algunos insumos han aumentado por estar dolarizados” y que ante cada operación “tenemos la misma estructura que el campo, es decir, cobramos el dólar a 75 pesos pero para comprar insumos, debemos hacernos de dólares que nos cuestan como el blue, a más de 130 pesos”, confió.

“Todos los precios están dolarizados y tiene como referencia al dólar no oficial, lo que genera demoras a la hora de cerrar una operación”, razonó González.

Otro tema que surge como inconveniente en las reuniones virtuales entre los exportadores está relacionado a una polémica disposición de la Afip.

“Tenemos una inconveniente con una resolución de la Afip, donde la Aduana fija precios de referencia en base a lo que exportas. Esta resolución funcionó hasta el 2017 y ahora en mayo de este año volvió a aplicarse. El problema es que nuestras operaciones están muy por debajo de ese valor, por lo cual se ponen a Canal Rojo, es decir, está bajo sospecha y tenes que fundamentar porque vendiste a menos del precio oficial. Cuando estás en el Canal Rojo, te bloquean todas las operaciones y eso lógicamente genera malestar. Hay conversaciones avanzadas con la gente de Afip y esperamos llegar a una solución”, concluyó González.