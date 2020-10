Alto rating y nivel de contagio en "Masterchef Celebrity": dos participantes con Covid

Masterchef Celebrity sigue en los podios de rating y dando que hablar, ya que hay dos participantes aislados por coronavirus.

El primer eliminado fue Nacho Sureda, quien recogió los fideos con la mano en vez de utilizar un colador y fue motivo de que quede afuera del certamen. “Me voy con la frente en alto, sabiendo que di todo lo que podía y puse mi amor y mi empeño”, dijo el actor.

Este ultimo domingo, uno de los personajes mas queridos del programa, El Mono de Kapanga, abandono el certamen. "Me hizo muy bien estos meses que me llamaron. Puede poner la cabeza en otro lado, me llevé mucha información, sabores y texturas (…) Es un placer. Esto me lo tomo como un regalo de la vida. Me llevo un montón de amigos. Tomo todo esto como un aprendizaje, no como una derrota", declaró el artista tras su eliminación.

Pero mas allá del gran éxito que esta generando Masterchef en la gran pantalla, los problemas por el COVID-19 son los que se ganan toda las atenciones. El primero en contagiarse fue El Polaco y debido a esto se frenaron las grabaciones para poner en marcha el protocolo de aislamiento e hisopados. Varios de los integrantes del equipo artístico del programa ya tuvieron la enfermedad: Santiago Del Moro, Belu Lucius, Analía Franchín y El Turco García. Mientras tanto al cantante lo reemplazara Natalie Perez.

Si bien desde la productora tienen un margen de estar dos semanas adelantados con las grabaciones, esto trajo problemas internos entre los participantes. Iliana Calabró fue una de las que mostro su enojo ya que por "culpa" de El Polaco, no pudo celebrar el día de la madre junto a la suya.

Vicky Xipolitakis es otra de las participantes que tiene coronavirus y lo expreso a través de su cuenta de Instagram. “No quería dejar de agradecerle a la gente por el amor. Los amo, me hacen muy feliz...Esta cocinerita va a volver con todo. Se va a guardar unos días, pero nos vemos pronto. Gracias, los amo. Y me quedo acá para cuidarlos a ustedes. Los amo”, concluyó Vicky Xipolitakis en su video.